"Твердо стоїмо за український народ": Борис Джонсон записав ролик після візиту до Києва (відео)

Політик застеріг голову Кремля Володимира Путіна від вторгнення в Україну, оскільки це може стати катастрофою.

Голова британського уряду Борис Джонсон записав ролик після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським у Києві. Відео з'явилося у Twitter політика.

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Він звернувся до народу та розповів, що Україна перебуває під сильною загрозою, оскільки біля кордонів зібралося понад сто тисяч російських військових. Вони, на думку Джонсона, можуть у будь-який момент розпочати наступ на нові території, як це було у 2014 році.

Також прем'єр Британії заявив, що через можливе вторгнення в Україну його країна виділила 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку української економіки, а також відправила оборонну летальну зброю.

Ще Британія та партнери працюють над потужним пакетом економічних санкцій, які введуть проти Москви, як тільки "черевик першого російського солдата ступить на чергову частину суверенної території України", сказав Джонсон.

Він також заявив, що дипломатія у цьому випадку має вагу і це перший пріоритет, над яким ведеться робота.

"Але між тим ми твердо стоїмо за український народ, за незалежність та територіальну цілісність України", — резюмував британський прем'єр.

Нагадаємо, 1 лютого голова британського уряду Борис Джонсон прибув до Києва на зустріч із першими особами України.

Ще Фокус у своєму матеріалі повідомляв, чого чекати Києву від політичного союзу з Польщею та Британією.