Джонсон прибув до Маріїнського палацу на зустріч із Зеленським (відео)

На переговори прем'єр Британії прибув на сірому позашляховику з великою червоною текою в руках. Сторони зокрема обговорять надання Україні фінансової допомоги.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон прибув до Маріїнського палацу в Києві на зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Відповідне відео поширило представництво глави української держави у вівторок, 1 лютого.

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Зеленський чекав на приїзд британського прем'єра біля входу в будівлю. Джонсон прибув до палацу на сірому позашляховику. Вийшовши з машини, глава уряду Великобританії взяв із собою велику червону теку, яку згодом у нього з рук вихопила жінка, ймовірно, помічниця прем'єра.

Після приїзду Джонсон повідомив Зеленському, що дуже радий опинитися в Києві та поцікавився у президента України, як у нього справи. У відповідь глава держави заявив: "Не погано".

Після завершення зустрічі сторони проведуть пресконференцію, повідомляє сайт українського лідера.

Очікується, що Зеленський та Джонсон обговорять надання Україні фінансової допомоги в розмірі майже 118 млн доларів для підтримки енергетичної незалежності. За словами представників прем'єра Британії, вже 2 лютого він проведе телефонну розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що присутність іноземних топчиновників у країні покликана знизити загрозу російської агресії. Крім Джонсона, цього тижня країну відвідає прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Також відомо, що сьогодні з офіційним візитом до української столиці прибув прем'єр Польщі Матеуш Моравецький.

Під час виступу у Верховній Раді 1 лютого Зеленський оголосив про створення нового об'єднання за участю України, Польщі та Великої Британії.

Зазначимо, що перед поїздкою до Києва Джонсон повідомив, що ситуація навколо можливого вторгнення РФ в Україну стає "все більш тривожною".