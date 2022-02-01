Джонсон прибыл в Мариинский дворец на встречу с Зеленским (видео)

На переговоры премьер Британии прибыл на сером внедорожнике с большой красной папкой в руках. Стороны, в частности, обсудят предоставление Украине финансовой помощи.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Мариинский дворец в Киеве на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Соответствующее видео распространило представительство главы украинского государства во вторник, 1 февраля.

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Зеленский ожидал приезда британского премьера у входа в здание. Джонсон прибыл к дворцу на сером внедорожнике. Выйдя из машины глава правительства Великобритании взял с собой большую красную папку, которую в последствии у него из рук выхватила женщина, предположительно, помощница премьера.

По приезде Джонсон сообщил Зеленскому, что очень рад оказаться в Киеве и поинтересовался у президента Украины, как у него дела. В ответ глава государства заявил: "Не плохо".

После завершения встречи стороны проведут пресс-конференцию, сообщается на сайте украинского лидера.

Ожидается, что Зеленский и Джонсон обсудят предоставление Украине финансовой помощи в размере почти 118 млн долларов для поддержки энергетической независимости. По словам представителей премьера Британии, уже 2 февраля он проведет телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что присутствие иностранных топ-чиновников в стране призвано снизить угрозу российской агрессии. Помимо Джонсона на этой неделе страну посетит премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Также известно, что сегодня с официальным визитом в украинскую столицу прибыл премьер Польши Матеуш Моравецкий.

В ходе выступления в Верховной Раде 1 февраля Зеленский объявил о создании нового объединения при участии Украины, Польши и Великобритании.

Отметим, что перед поездкой в Киев Джонсон сообщил, что ситуация вокруг возможного вторжения РФ в Украину становится "все более тревожной".