Украина создает новый формат партнерства с Польшей и Великобританией, — Зеленский (видео)

Глава государства заявил о новом формате сотрудничества в контексте недавних соглашений на уровне министров Украины и Польши в сферах экономики и финансов.

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны Верховной Рады заявил о создании нового формата политического сотрудничества в Европе между Украиной, Польшей и Великобританией. Выступление главы государства перед украинский парламентом 1 февраля транслировалось в прямом эфире.

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Заявление Зеленского прозвучало в контексте двусторонней инициативы украинского президента и президента Польши Анджея Дуды встречи между министрами двух стран, во время которой были достигнуты соглашения в сферах торговли, инвестиций, перевозок и транзита товаров.

Глава государства также заявил об увеличении дипломатической активности между европейскими странами и Украиной, которая свидетельствует о том, что все украинские вопросы не рассматриваются дипломатами "за спиной" Киева.

"Слухи, сплетни, прогнозы экспертов, великих блогеров и Ванги не сбылись. Никто не решает нашу судьбу за нашими спинами — все едут к нам. Нам готовы подставить плечо, а не подножку", — сказал Зеленский.

Украинский лидер отметил что нынешняя дипломатическая и военная поддержка западными партнерами Украины является наибольшей с 2014 года. По его словам, Украина благодарна любой помощи Запада.

"Мы ценим поддержку всех. Мы рассчитываем только на себя", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, что о попытках создания новых альянсов для Украины недавно говорил посол в Великобритании Вадим Пристайко. В интервью журналистам BBC он сказал, что для Киева это возможность найти новых друзей и партнеров в критической ситуации. Для Украины такой союз будет продолжением стратегии малых альянсов, а для Великобритании — это возможность реализовать концепцию "глобальной Британии".

1 февраля народные депутаты Украины от фракции "Европейская солидарность" организовали в парламенте акцию благодарения западным странам за военную поддержку Украине в условиях вероятной эскалации российско-украинского конфликта. Нардепы развернули национальные флаги этих стран и обратились со словами благодарности на английском языке.