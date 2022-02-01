Україна створює новий формат партнерства з Польщею та Великою Британією, — Зеленський (відео)

Глава держави заявив про новий формат співпраці в контексті нещодавніх угод на рівні міністрів України та Польщі у сферах економіки та фінансів.

Президент України Володимир Зеленський із трибуни Верховної Ради заявив про створення нового формату політичного співробітництва в Європі між Україною, Польщею та Великою Британією. Виступ глави держави перед українським парламентом 1 лютого транслювався в прямому ефірі.

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Заява Зеленського прозвучала в контексті двосторонньої ініціативи українського президента та президента Польщі Анджея Дуди зустрічі між міністрами двох країн, під час якої було досягнуто угоди у сферах торгівлі, інвестицій, перевезень і транзиту товарів.

Глава держави також заявив про збільшення дипломатичної активності між європейськими країнами та Україною, яка свідчить, що всі українські питання не розглядаються дипломатами "за спиною" Києва.

"Чутки, плітки, прогнози експертів, великих блогерів і Ванги не справдилися. Ніхто не вирішує нашу долю за нашими спинами — всі їдуть до нас. Нам готові підставити плече, а не підніжку", — сказав Зеленський.

Український лідер зазначив, що нинішня дипломатична та військова підтримка західними партнерами України є найбільшою з 2014 року. За його словами, Україна вдячна будь-якій допомозі Заходу.

"Ми цінуємо підтримку всіх. Ми розраховуємо лише на себе", — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що про спроби створення нових альянсів для України нещодавно говорив посол у Великій Британії Вадим Пристайко. В інтерв'ю журналістам ВВС він сказав, що для Києва це можливість знайти нових друзів і партнерів у критичній ситуації. Для України такий союз буде продовженням стратегії малих альянсів, а для Великої Британії це можливість реалізувати концепцію "глобальної Британії".

1 лютого народні депутати України від фракції "Європейська солідарність" організували в парламенті акцію подяки західним країнам за військову підтримку Україні в умовах імовірної ескалації російсько-українського конфлікту. Нардепи розгорнули національні прапори цих країн і звернулися зі словами подяки англійською мовою.