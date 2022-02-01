Нардепи провели в парламенті акцію подяки Заходу за військову допомогу Україні (відео)

Депутати вважали за доречне звернутися до західних партнерів із трибуни українського парламенту англійською мовою, за що отримали зауваження від спікера Руслана Стефанчука.

У Верховній Раді України на черговому пленарному засіданні 1 лютого депутати фракції "Європейська солідарність" провели акцію, під час якої подякували західним країнам за військову допомогу, надану Україні. Про це повідомляє офіційний портал парламенту України.

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Нардепи вийшли до трибуни парламенту та розгорнули національні прапори тих країн, які надавали військову допомогу Україні, зокрема й постачання озброєння. Депутати тримали прапори дев'яти країн: США, Великобританії, Канади, Польщі, Туреччини, Чехії, Литви, Латвії та Естонії, а також прапор Організації Північноатлантичного договору.

"Ми, українські парламентарі, хочемо щиро подякувати, кожній країні, яка в тяжкий час для нашої держави не залишилася осторонь, а допомагає нашій державі зброєю для того, щоб окупант знав — ми зустрічатимемо її в кожному селі, у кожному районі та в кожному місті", — заявив із трибуни нардеп Ігор Гузь в оточенні своїх колег.

Депутати фракції зазначили, що підтримка керівництва країн говорить про сформовану "антипутінську" коаліцію, яка гранично точно знає свого ворога — Російську Федерацію.

На завершення акції нардепка від "ЄС" Софія Федина виступила з промовою англійською мовою, яка була адресована західним партнерам. У своїх словах Федина подякувала керівництву західних країн за те, що вони пліч-о-пліч протистоять російській агресії та загрозі військового вторгнення, наголосивши, що Україна завжди залишатиметься оплотом демократичних цінностей.

Акція завершилася тим, що речник парламенту Руслан Стефанчук зробив зауваження нардепам за використання англійської мови у Верховній Раді, попросив виступати українською мовою і сказав, що західні партнери для себе "вже якось перекладуть".

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед Верховною Радою, заявив про підписання указу про збільшення чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб. У документі йдеться про підвищення заробітної плати військовослужбовцям до 19,5 тис. гривень.