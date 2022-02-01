Збільшення зарплат і чисельності ЗСУ на 100 тисяч: Зеленський підписав у Раді військовий указ

За словами президента, документ передбачає перехід ЗСУ до основ професійної армії та створення додаткових 20 армійських бригад.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності країни за умов можливого нападу РФ. Виступ глави держави перед Верховною Радою 1 лютого транслювався у прямому ефірі.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

За словами президента, документ "Про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби" передбачає збільшення грошового забезпечення військовослужбовців до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат (19,5 тис. гривень станом на 1 січня 2022 року — ред.).

Крім цього, як стверджував Володимир Зеленський у процесі виступу у Верховній Раді, в указі прописано механізм переходу Збройних сил України до основ професійної армії та збільшення терміну дії контрактів, які підписують бійці.

"Розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, система кар'єрного зростання офіцерів, а також збільшення упродовж наступних 3 років чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб професійної армії, створення додаткових 20 бригад ЗСУ", — продовжив глава держави, пояснюючи, що зміниться після підписання указу.

Володимир Зеленський також запевнив, що відповідний документ було підготовлено не тому, що Росія скоро може здійснити повномасштабне вторгнення в Україну, а для того, щоб "був мир".

[ + – ] Зеленський підписав указ про зміцнення обороноздатності України

Після виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді до трибуни вийшов народний депутат від фракції "Голос" Андрій Шараськін. Учасник бойових дій на Донбасі зазначив, що в Україні сьогодні саботують процес створення добровільних підрозділів у форматі тероборони.

Андрій Шараськін також наголосив, що указом президента Володимира Зеленського не можна збільшити чисельність ЗСУ.

"Це робиться не указом. Збільшити (чисельність — ред.) ЗСУ може лише Верховна Рада", — додав нардеп від "Голосу".

[ + – ] У Раді розкритикували указ Зеленського про зміцнення обороноздатності України

У кулуарах Верховної Ради віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко прокоментував указ Володимира Зеленського щодо зміцнення обороноздатності України. Одна із журналісток поцікавилася, як документом глави держави можуть регулюватися питання, пов'язані зі збільшенням чисельності армії та зарплат військових. Кореспондентка також нагадала, що в Конституції прописано, що бюджетними питаннями та змінами в армії може займатися лише Верховна Рада.

"А покажіть мені у тексті указу порівняльну таблицю щодо змін до бюджету. У тексті указу прописано завдання для нас усіх, Верховної Ради, збільшити зарплати на певний рівень", — додав Олександр Корнієнко, коментуючи підписаний президентом документ.

Зазначимо, що під час виступу у Верховній Раді Володимир Зеленський заявив, що Україні вистачить запасів вугілля та газу для опалювального сезону, а національна економіка продовжує стабілізуватися.

Нагадаємо, 31 січня глава Міноборони України Олексій Резніков, коментуючи можливе вторгнення РФ, заявив, що не бачить потреби у проведенні мобілізації. За його словами, країна піде в іншому напрямку та концентруватиметься на розвитку територіальної оборони.