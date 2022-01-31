Глава Міноборони Резніков не бачить необхідності у проведенні мобілізації

За словами міністра, оголошення тренувальної мобілізації викличе паніку серед населення, і громадяни думатимуть, що військове командування приховало швидке вторгнення армії РФ.

На сьогодні, в умовах можливого вторгнення армії РФ в Україну, немає потреби у проведенні мобілізації. Про це в інтерв'ю виданню "Лівий берег" повідомив голова Міністерства оборони Олексій Резніков.

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Головний редактор Олег Базар поцікавився, чи буде у сьогоднішніх реаліях оголошено хоча б часткову мобілізацію населення. Співрозмовник зазначив, що подібна процедура давно не проводилася, тому невідомо, як саме в Україні відпрацьовано цей механізм.

За словами Олексія Резнікова, зараз немає потреби у проведенні мобілізації.

"Якщо ми оголосимо тренувальну мобілізацію, це викличе паніку на вулицях. Усі думатимуть, що ми знали (про вторгнення РФ в Україну — ред.) і приховали, що ворог завтра нападе", — пояснив міністр свою позицію.

Як зазначив глава Міністерства оборони, в умовах можливого вторгнення РФ військове керівництво України рухатиметься в іншому напрямку, формуючи Сили територіальної оборони. Бійців із ТрО (тероборона — ред.) навчатимуть, зокрема на польових навчаннях.

"Перше навчання ми почнемо з голів ОДА (облдержадміністрації — ред.), РДА (районна міська адміністрація — ред.), плюс КМДА (Київська міська держадміністрація — ред.), звичайно. У нас чотири сектори: північ, південь, схід і захід "Поділимо і командування сил територіальної оборони. Почнемо з півночі, зберемо всі області, плюс Київ, будемо їх навчати два-три дні на полігоні, як взаємодіяти, як що робити", — продовжив Олексій Резніков і додав, що пізніше до навчань залучають жителів східних, південних та західних регіонів України.

На уточнювальне запитання журналіста про те, чи зможуть українці на полігоні сфотографувати мера Києва Віталія Кличка з автоматом у руках, який виявив бажання захищати країну від окупаційних військ, міністр оборони відповів: "Як і всіх керівників державних адміністрацій. Якщо він (Віталій Кличко) погодиться і не забуде, що має приїхати персонально, а не направити заступника".

Раніше Фокус у своїй статті розбирався, як проходитиме мобілізація і кого першим прикличуть до лав армії для захисту від російсько-окупаційних військ.

Зазначимо, що під Києвом уже відбуваються навчання бійців територіальної оборони. В умовах можливого вторгнення армії РФ Міністерство оборони України планує створити 150 добровольчих батальйонів, які будуть зведені до 25 бригад.