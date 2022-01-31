Глава Минобороны Резников не видит необходимости в проведении мобилизации

По словам министра, объявление тренировочной мобилизации вызовет панику среди населения, и граждане будут думать, что военное командование скрыло скорое вторжение армии РФ.

На сегодняшний день, в условиях возможного вторжения армии РФ в Украину, нет необходимости в проведении мобилизации. Об этом в интервью изданию "Левый берег" сообщил глава Министерства обороны Алексей Резников.

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Главный редактор Олег Базар поинтересовался, будет ли в сегодняшних реалиях объявлена хотя бы частичная мобилизация населения. Собеседник отметил, что подобная процедура давно не проводилась, поэтому неизвестно, как именно в Украине отработан данный механизм.

По словам Алексея Резникова, сейчас нет необходимости в проведении мобилизации.

"Если мы объявим тренировочную мобилизацию, это вызовет панику на улицах. Все будут думать, что мы знали (о вторжении РФ в Украину — ред.) и скрыли, что враг завтра нападет", — объяснил министр свою позицию.

Как отметил глава Министерства обороны, в условиях возможного вторжения РФ военное руководство Украины будет двигаться в другом направлении, формируя Силы территориальной обороны. Бойцов из ТрО (тероборона — ред.) будут обучать, в том числе на полевых учениях.

"Первое обучение мы начнем с председателей ОГА (облгосадминистрации — ред.), РГА (районная городская администрация — ред.), плюс КГГА (Киевская городская госадминистрация — ред.), конечно. У нас четыре сектора: север, юг, восток и запад. Так же разделены и командование сил территориальной обороны. Начнем с севера, соберем все области, плюс Киев, будем их учить два-три дня на полигоне, как взаимодействовать, как что делать", — продолжил Алексей Резников и добавил, что позже в учениях задействуют задействуют жителей восточных, южных и западных регионов Украины.

На уточняющий вопрос журналиста о том, смогут ли украинцы на полигоне сфотографировать мэра Киева Виталия Кличко с автоматом в руках, который изъявил желание защищать страну от оккупационных войск, министр обороны ответил: "Как и всех руководителей государственных администраций. Если он (Виталий Кличко — ред.) согласится и не забудет, что должен приехать персонально, а не направить заместителя".

Ранее Фокус в своей статье разбирался, как будет проходить мобилизация и кого первым призовут в ряды армии для защиты от российско-оккупационных войск.

Отметим, что под Киевом уже проходят учения бойцов территориальной обороны. В условиях возможного вторжения армии РФ Министерство обороны Украины планирует создать 150 добровольческих батальонов, которые будут сведены в 25 бригад.