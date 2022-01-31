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Военный Фокус Российско-украинская война

Под Киевом проходят учения бойцов теробороны (фото, видео)

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Учения теробороны под Киевом
Тероборона

Министерство обороны Украины создает 150 добровольческих батальонов, сведенных в 25 бригад, в приграничных районах их численность достигла 70% от штата мирного времени

Учения батальона территориальной обороны проходят под Киевом. Бойцы говорят, полученные в ходе занятий навыки пригодятся им, скорее всего, в ближайшем будущем, сообщает Euronews.

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Бойцы теробороны знают - война может начаться в любой момент

Подготовка к защите страны от российской агрессии продвигается. Один из участников учений полагает, что война начнется рано или поздно, к этому нужно быть готовым.

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Бойцы теробороны совершенствуют свои навыки

Его товарищ говорит, что считает, обучено должно быть большинство населения. Тогда окажутся меньше потери, когда начнутся боевые действия, а сами подразделения теробороны будут действовать более слаженно.

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Тероборона после учений

Бойцы полагают, что будут чувствовать себя спокойнее, когда пройдут курсы подготовки. В этом случае, они будут знать, что нужно делать, когда начнется война.

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Бойцы теробороны чувствуют себя готовыми к войне

В Министерстве обороны Украины собираются в ближайшее время создать в стране силы территориальной обороны в 150 батальонов. Из этих сил сформируют 25 бригад, которые будут защищать тыл нашей страны в случае агрессии противника.

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Оружие, которое используют бойцы, не обязательно государственное. В конце декабря 2021 года Кабмин разрешил добровольческим формированиям использовать личное охотничье оружие — для защиты гражданских лиц и объектов, а также в целях самообороны.

Ранее Фокус сообщал, глава Минобороны Украины Алексей Резников утверждает, что оружия в стране достаточно, а развертывание сил территориальной обороны продолжается чуть ли не круглосуточно.

В 2021 году польские отряды самообороны получили на вооружение 650 легких минометов для поражения живой силы противника.

Возле Офиса Президента в Киеве активистка Femen устроила акцию протеста против военного учета в стране для женщин.