Для поражения живой силы врага: польская тероборона получила 650 легких минометов (фото)

Всего на вооружение территориальной обороны планируют поставить 784 миномета, предназначенных для поражения легких укреплений и техники врага.

Польское оборонное предприятие Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A передало на вооружение территориальной обороны Польши все 294 единицы легкого миномета LMP-2017. Об этом сообщает Defense24.

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22 октября была отгружена партия из 71 миномета, которую отправили на склад войск теробороны в Регну. Сообщается, что на данный момент в войсках находится 648 из 784 минометов LMP-2017. В следующем году в польскую тероборону поставят оставшуюся часть минометов.

В планах вооружить каждую пехотную роту легкими минометами.

Легкий миномет LMP-2017 — это 60-мм орудие, предназначенное для оснащения рот теробороны Польши. Его основная цель — поражение живой силы, легких полевых укреплений, а также огнестрельного оружия и военной техники с полупрямым огнем (цель видима с огневой позиции) в оптической видимости в любое время суток и при любой погоде.

Отметим, что в украинскую территориальную оборону также поставляют легкие 60-мм минометы. По словам командующего ТрО генерал-майора Баргилевича, в дальнейшем бойцов теробороны могут вооружить и прицепной артиллерией, от которой отказываются в ВСУ.

Напомним, лучшим стрелковым взводом Сухопутных войск ВСУ стали бойцы из теробороны.