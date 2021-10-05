Лучшим стрелковым взводом Сухопутных войск стали бойцы теробороны (фото)

В соревнованиях принимали участие бойцы из всех четырех оперативных группировок: "Север", "Юг", "Восток" и "Запад".

Среди оперативных командований Сухопутных войск ВСУ провели соревнования на лучший стрелковый взвод. В нем победили резервисты из бригады теробороны Винницкой области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

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Командир части подполковник Юрий Парадюк заявил, что в профессионализме бойцов теробороны он не сомневался. К соревнованию специально готовились несколько месяцев. Подобные конкурсы помогают наладить слаженность военных в рамках подразделения.

Фото: АрміяInform

"Как бы наши бойцы не уставали на занятиях, они хотят еще больше тренироваться и стрелять. Говорят: нужно же постоянно совершенствоваться! Поэтому, кроме запланированных мероприятий, стрелковых дней, они еще и "неформально" встречаются", — рассказал подполковник.

Бойцы бригады, по словам Парадюка, часто собираются для различных активностей, например в скалолазании. Также недавно для бойцов теробороны удалось организовать бесплатные прыжки с парашютами.

Фото: АрміяInform

Высокий результат командир части объясняет еще и тем, что среди бойцов бригады более половины прошли российско-украинскую войну.

Всего в соревнованиях принимали участие 4 подразделения теробороны, представляющие оперативные командования "Запад", "Восток", "Север" и "Юг".

Добавим, что на ресурсе АрміяInfrorm при анонсе событий сперва указывали, что соревнования проходили только среди бригад теробороны. Однако в день награждения винницкой бригады уже указывалось, что это лучший стрелковый взвод Сухопутных войск ВСУ.

Напомним, по словам командующего ТрО Анатолия Баргилевича, каждая бригада теробороны получила 60-мм минометы.

Отметим, что в сентябре завершились соревнования на лучший танковый взвод ВСУ, им стала 93-я мехбригада "Холодный Яр".