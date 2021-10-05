Кращим стрілецьким взводом Сухопутних військ стали бійці тероборони (фото)

У змаганнях брали участь бійці з усіх чотирьох оперативних угруповань: "Північ", "Південь", "Схід" і "Захід".

Серед оперативних командувань Сухопутних військ ЗСУ провели змагання на кращий стрілецький взвод. У ньому перемогли резервісти з бригади тероборони Вінницької області. Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

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Командир частини підполковник Юрій Парадюк заявив, що в професіоналізмі бійців тероборони він не сумнівався. До змагання спеціально готувалися кілька місяців. Подібні конкурси допомагають налагодити злагодженість військових у межах підрозділу.

Фото: АрміяInform

"Як би наші бійці не втомлювалися на заняттях, вони хочуть ще більше тренуватися і стріляти. Кажуть: треба ж постійно вдосконалюватися! Тому, крім запланованих заходів, стрілецьких днів, вони ще й "неформально" зустрічаються", — розповів підполковник.

Бійці бригади, за словами Парадюка, часто збираються для різних активностей, наприклад у скелелазінні. Також нещодавно для бійців тероборони вдалося організувати безкоштовні стрибки з парашутами.

Фото: АрміяInform

Високий результат командир частини пояснює ще й тим, що серед бійців бригади більше половини пройшли російсько-українську війну.

Усього в змаганнях брали участь 4 підрозділи тероборони, що представляють оперативні командування "Захід", "Схід", "Північ" і "Південь".

Додамо, що на ресурсі АрміяInfrorm при анонсі подій спершу вказували, що змагання проходили тільки серед бригад тероборони. Однак у день нагородження вінницької бригади вже вказувалося, що це найкращий стрілецький взвод Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, за словами командувача ТРО Анатолія Баргилевича, кожна бригада тероборони отримала 60-мм міномети.

Зазначимо, що у вересні завершилися змагання на кращий танковий взвод ЗСУ, їм стала 93-а мехбригада "Холодний Яр".