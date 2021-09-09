ЗСУ визначили кращий танковий взвод: хто став першим (відео)

Танкісти із зони проведення ООС змагалися між собою в ряді вправ, зокрема в стрільбі на дистанцію понад 7 км завдяки наведенню дронів.

В армії завершився конкурс на кращий танковий взвод Операції об'єднаних сил. У ньому брали участь бійці з бригад, які виконують завдання безпосередньо в зоні конфлікту. Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Змагання відбувалися в кілька етапів, на останньому з них військові показали свої навички при обороні морського узбережжя з виконанням стрільб по надводних цілях умовного противника. Усього було три номінації:

управління танковим підрозділом при наступальному бою, вогневе ураження

водіння в складних умовах місцевості, розвідка цілей

виклик вогню артилерії

При цьому були й інші спільні дії танкістів, наприклад, "танкова двійка", яка передбачає роботу танків у парі. Вони змінювали один одного для перезарядження. Це дозволяє перебувати танку на бойовій позиції протягом трьох-п'яти секунд: вистрілив і відкотився.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Кращим танковим взводом у військах стала окрема механізована 93 бригада "Холодний Яр". На другому місці опинилися танкісти з окремої танкової Сіверської бригади, а на третьому місці — окрема механізована бригада імені короля Данила. За перше місце бійці отримали приз 45 тис. За друге — 36 тис., а за третє місце — 27 тисяч гривень. Також передбачені сертифікати і медалі за участь у змаганні.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

"Задоволений результатами проведення конкурсу на кращий танковий взвод. Ми будемо продовжувати вдосконалювати польову виучку підрозділів, наскільки нам це дозволить бойова обстановка. Також ми постійно взаємодіємо з усіма силовими структурами, залученими до проведення ООС", — заявив генерал Олександр Павлюк.

У ході однієї з вправ танкісти стріляли по мішенях на дистанцію понад 7 км. Це вдалося зробити завдяки координації бійців з безпілотниками, які передають координати.

Нагадаємо, бійці ЗСУ показали майстерність водіння на навчаннях у Німеччині в складних умовах вночі і без освітлення. У серпні українські військові провели навчання, у ході яких було знищено російські танки Т-72.