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Воєнний фокус

Відбивали атаку з берега: під Бердянськом пройшли масштабні танкові навчання (фото)

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вчення під бердянському
Фото: Azov.org.ua

Стрілянина по надводних цілях має свої особливості: потрібно враховувати швидкість і напрям вітру, швидкість руху цілі, а також хвилі на морі.

9 вересня на одному з військових полігонів поблизу Бердянська пройшли масштабні навчання з обміну досвідом застосування танкових підрозділів. Про це повідомляє пресслужба полку Азов.

Під час сценаріїв військові відпрацьовували протидесантну оборону морського узбережжя. У територіальних водах знайшли умовного противника. Для їх усунення були спрямовані три танкові екіпажі підрозділу полку Азов вирушили до узбережжя.

вчення під бердянському
Фото: Azov.org.ua

Повідомляється, що стрілянина по водній поверхні має свої особливості, потрібно враховувати хвилі, швидкість руху плавальних засобів, а також напрямок і швидкість вітру. Військові уразили всі цілі, як наземні, так і надводні.

маневри танкістів
Фото: Azov.org.ua
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"За старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службово-бойових завдань у районі проведення операції об'єднаних сил та з нагоди Дня танкістів окремі бійці спецпідрозділу "Азов" були відзначені під час урочистого шикування. З рук генерал-лейтенанта Олександра Павлюка воїни отримали нагороди командувача ОС "Козацький хрест" II і III ступенів, нагороду "За перемогу і вірність" і грамоти", — вказують у пресслужбі.

Нагадаємо, в серпні українські військові провели навчання, в процесі яких були знищені російські танки Т-72.

Раніше танкісти ЗСУ провели навчання в зоні ООС із відпрацюванням знищення ворога.