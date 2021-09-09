Відбивали атаку з берега: під Бердянськом пройшли масштабні танкові навчання (фото)

Стрілянина по надводних цілях має свої особливості: потрібно враховувати швидкість і напрям вітру, швидкість руху цілі, а також хвилі на морі.

9 вересня на одному з військових полігонів поблизу Бердянська пройшли масштабні навчання з обміну досвідом застосування танкових підрозділів. Про це повідомляє пресслужба полку Азов.

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Під час сценаріїв військові відпрацьовували протидесантну оборону морського узбережжя. У територіальних водах знайшли умовного противника. Для їх усунення були спрямовані три танкові екіпажі підрозділу полку Азов вирушили до узбережжя.

Повідомляється, що стрілянина по водній поверхні має свої особливості, потрібно враховувати хвилі, швидкість руху плавальних засобів, а також напрямок і швидкість вітру. Військові уразили всі цілі, як наземні, так і надводні.

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"За старанність, розумну ініціативу та сумлінне виконання службово-бойових завдань у районі проведення операції об'єднаних сил та з нагоди Дня танкістів окремі бійці спецпідрозділу "Азов" були відзначені під час урочистого шикування. З рук генерал-лейтенанта Олександра Павлюка воїни отримали нагороди командувача ОС "Козацький хрест" II і III ступенів, нагороду "За перемогу і вірність" і грамоти", — вказують у пресслужбі.

Нагадаємо, в серпні українські військові провели навчання, в процесі яких були знищені російські танки Т-72.

Раніше танкісти ЗСУ провели навчання в зоні ООС із відпрацюванням знищення ворога.