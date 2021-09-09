Отражали атаку с берега: под Бердянском прошли масштабные танковые учения (фото)

Стрельба по надводным целям имеет свои особенности: нужно учитывать скорость и направление ветра, скорость движения цели, а также волны на море.

9 сентября на одном из военных полигонов вблизи Бердянска прошли масштабные учения по обмену опытом применения танковых подразделений. Об этом сообщает пресс-служба полка Азов.

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Во время сценариев военные отрабатывали противодесантную оборону морского побережья. В территориальных водах нашли условного противника. Для их устранения были направлены три танковые экипажи подразделения полка Азов отправились к побережью.

Сообщается, что стрельбу по водной поверхности имеет свои особенности, нужно учитывать волны, скорость движения плавательных средств, а также направление и скорость ветра. Военные поразили все цели, как наземные, так и надводные.

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"За усердие, разумную инициативу и добросовестное выполнение служебно-боевых задач в районе проведения операции объединенных сил и по случаю Дня танкистов отдельные бойцы спецподразделения "Азов" были отмечены во время торжественного построения. Из рук генерал-лейтенанта Александра Павлюка воины получили награды командующего ОС "Казацкий крест" II и III степеней, награду "За победу и верность" и грамоты", — указывают в пресс-службе.

Напомним, в августе украинские военные провели учения, в ходе которых были уничтожены российские танки Т-72.

Ранее танкисты ВСУ провели учения в зоне ООС с отрабатыванием уничтожения врага.