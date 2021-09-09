ВСУ определили лучший танковый взвод: кто стал первым (видео)
Танкисты из зоны проведения ООС соревновались между собой в ряде упражнений, в том числе в стрельбе на дистанцию свыше 7 км благодаря наводке дронов.
В армии завершился конкурс на лучший танковый взвод Операции объединенных сил. В нем принимали участие бойцы из бригад, которые выполняют задания непосредственно в зоне конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Соревнования происходили в несколько этапов, на последнем из них военные показали свои навыки при обороне морского побережья с выполнением стрельб по надводным целям условного противника. Всего было три номинации:
- управление танковым подразделением при наступательном бое, огневое поражение
- вождение в сложных условиях местности, разведка целей
- вызов огня артиллерии
При этом были и другие совместные действия танкистов, например, "танковая двойка", которая предусматривает работу танков в паре. Они заменяли друг друга для перезарядки. Это позволяет находиться танку на боевой позиции в течении трех-пяти секунд: выстрелил и откатился.
Лучшим танковым взводом в войсках стала отдельная механизированная 93 бригада "Холодный Яр". На втором месте оказались танкисты из отдельной танковой Сиверской бригады, а на третьем месте — отдельная механизированная бригада имени короля Данила. За первое место бойцы получили приз 45 тыс. За второе — 36 тыс., а за третье место — 27 тысяч гривен. Также предусмотрены сертификаты и медали за участие в соревновании.
"Доволен результатами проведения конкурса на лучший танковый взвод. Мы будем продолжать совершенствовать полевую выучку подразделений насколько нам это позволит боевая обстановка. Также мы постоянно взаимодействуем со всеми силовыми структурами, привлеченные к проведению ООС.", — заявил генерал Александр Павлюк.
В ходе одного из упражнений танкисты стреляли по мишеням на дистанцию более 7 км. Это удалось сделать благодаря координации бойцов с беспилотниками, передающими координаты.
Напомним, бойцы ВСУ показали мастерство вождения на учениях в Германии в сложных условиях ночью и без освещения. В августе украинские военные провели учения, в ходе которых были уничтожены российские танки Т-72.