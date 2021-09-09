ВСУ определили лучший танковый взвод: кто стал первым (видео)

Танкисты из зоны проведения ООС соревновались между собой в ряде упражнений, в том числе в стрельбе на дистанцию свыше 7 км благодаря наводке дронов.

В армии завершился конкурс на лучший танковый взвод Операции объединенных сил. В нем принимали участие бойцы из бригад, которые выполняют задания непосредственно в зоне конфликта. Об этом сообщает пресс-служба ООС.

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Соревнования происходили в несколько этапов, на последнем из них военные показали свои навыки при обороне морского побережья с выполнением стрельб по надводным целям условного противника. Всего было три номинации:

управление танковым подразделением при наступательном бое, огневое поражение

вождение в сложных условиях местности, разведка целей

вызов огня артиллерии

При этом были и другие совместные действия танкистов, например, "танковая двойка", которая предусматривает работу танков в паре. Они заменяли друг друга для перезарядки. Это позволяет находиться танку на боевой позиции в течении трех-пяти секунд: выстрелил и откатился.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Лучшим танковым взводом в войсках стала отдельная механизированная 93 бригада "Холодный Яр". На втором месте оказались танкисты из отдельной танковой Сиверской бригады, а на третьем месте — отдельная механизированная бригада имени короля Данила. За первое место бойцы получили приз 45 тыс. За второе — 36 тыс., а за третье место — 27 тысяч гривен. Также предусмотрены сертификаты и медали за участие в соревновании.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

"Доволен результатами проведения конкурса на лучший танковый взвод. Мы будем продолжать совершенствовать полевую выучку подразделений насколько нам это позволит боевая обстановка. Также мы постоянно взаимодействуем со всеми силовыми структурами, привлеченные к проведению ООС.", — заявил генерал Александр Павлюк.

В ходе одного из упражнений танкисты стреляли по мишеням на дистанцию более 7 км. Это удалось сделать благодаря координации бойцов с беспилотниками, передающими координаты.

Напомним, бойцы ВСУ показали мастерство вождения на учениях в Германии в сложных условиях ночью и без освещения. В августе украинские военные провели учения, в ходе которых были уничтожены российские танки Т-72.