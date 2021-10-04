Кожна бригада тероборони отримала 60-мм міномети, — командування

За словами командувача ТРО генерал-майора Баргилевича, надалі бійців тероборони можуть озброїти і причепною артилерією, від якої відмовляються в ЗСУ.

Командувач територіальної оборони Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Анатолій Баргилевич в інтерв'ю для АрміяInform заявив, що кожна бригада тероборони оснащена мінометами.

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Наразі в Україні створили 25 нових бригад територіальної оборони. Вони та бригади, які вже існували до цього, оснащені 60-мм мінометами.

"У кожній бригаді тероборони є необхідна кількість мінометних підрозділів. З огляду на те, що ЗСУ переходять на самохідну артилерію, всю причіпну артилерію я бачу на озброєнні в бригадах тероборони. Це дасть нам можливість ефективно боротися з противником на великих дистанціях і не втрачати людей", — розповів Баргилевич.

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Він додав, що в подальшому планується збільшити чисельність підрозділів тероборони негайного реагування, які зможуть прибути на об'єкт комунікації протягом 2-3 годин. Також за два-три роки в командуванні розраховують отримати підготовлених і навчених людей, які готові захищати свій дім — Україна.

Фото: АрміяInform

Цьогоріч у командуванні територіальної оборони розраховують створити добровольчі загони тероборони, які повинні отримати відповідну правову базу для існування. Система тероборони буде збігатися з новим адміністративно-територіальним поділом. Кількість підрозділів дорівнюватиме кількості районів у регіоні.

60-мм міномети в Україні виготовляє "Українська бронетехніка" і завод "Маяк". Завод "Маяк" виробляє міномети для десанту і ССО тому скоріш за все, у бійців ТРО міномети від "Української бронетехніки".

Нагадаємо, 29 липня Зеленський підписав закон про збільшення чисельності ЗСУ та національному опорі. Фінансувати тероборону тепер будуть окремо, а самі сили виводяться зі складу сухопутних військ.