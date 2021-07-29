Зеленський підписав закон про збільшення чисельності ЗСУ та нацопір: що зміниться

У день ССО України глава держави підписав закон, який дозволить на 11 тис. збільшити кількість військових і фінансувати тероборону для захисту країни.

Президент України Володимир Зеленський підписав зміни в закон "Про чисельність Збройних сил України" і "Про основи національного опору". Про це зазначається на сайті президента.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами Зеленського, ці закони відносяться безпосередньо до Сил спеціальних операцій (29 липня день ССО в Україні), тому і підписав він їх під час робочої поїздки в Житомирську область.

"Я з радістю підписую ці два важливі для нас, для України, для нашої героїчної армії закони саме тут, саме в цей важливий, ваш професійний день", — заявив президент.

Що зміниться з новими законами:

Чисельність ЗСУ збільшиться до 261 тисячі військових, з них 215 — військовослужбовців. Раніше було 250 тисяч.

Сили тероборони виводяться зі складу сухопутних військ Збройних Сил України та отримають окреме фінансування.

Втілиться система з підготовки населення до національного опору.

Вводяться поняття "національний опір", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольчі формування територіальної громади" та ряд інших.

Закон "Про основи національного опору" вступить у силу з 1 січня 2022 року.

Нагадаємо, 25 травня Зеленський подав у Раду законопроект про збільшення чисельності ЗСУ.