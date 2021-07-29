Зеленский подписал закон об увеличении численности ВСУ и нацсопротивлении: что поменяется

В день ССО Украины глава государства подписал закон, который позволит на 11 тыс. увеличить количество военных и финансировать тероборону для защиты страны.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О численности Вооруженных сил Украины" и "Об основах национального сопротивления". Об этом указывается на сайте президента.

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По словам Зеленского, эти законы относятся непосредственно к Силам специальных операций (29 июля день ССО в Украине), поэтому и подписал он их во время рабочей поездки в Житомирскую область.

"Я с радостью подписываю эти два важные для нас, для Украины, для нашей героической армии законы именно тут, именно в этот важный, ваш профессиональный день", — заявил президент.

Что изменится с новыми законами:

Численность ВСУ увеличится до 261 тысячи военных, из них 215 — военнослужащих. Ранее было 250 тысяч.

Силы теробороны выводятся из состава сухопутных войск ВСУ и получат отдельное финансирование.

Внедрится система по подготовке населения к национальному сопротивлению.

Вводятся понятие "национальное сопротивление", "территориальная оборона", "движение сопротивления", "добровольческие формирования территориальной общины" и ряд других.

Закон "Об основах национального сопротивления" вступит в силу с 1 января 2022 года.

Напомним, 25 мая Зеленский подал в Раду законопроект об увелчинении численности ВСУ.