Каждая бригада теробороны получила 60-мм минометы, - командование

По словам командующего ТрО генерал-майора Баргилевича, в дальнейшем бойцов теробороны могут вооружить и прицепной артиллерией, от которой отказываются в ВСУ.

Командующий территориальной обороны Сухопутных войск ВСУ генерал-майор Анатолий Баргилевич в интервью для АрміяInform заявил, что каждая бригада теробороны оснащена минометами.

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На данный момент в Украине создали 25 новых бригад территориальной обороны. Они, и уже существовавшие до этого бригады, оснащены 60-мм минометами.

"В каждой бригаде теробороны есть необходимое количество минометных подразделений. Учитывая то, что ВСУ переходят на самоходную артиллерию, всю прицепную артиллерию я вижу на вооружении в бригадах теробороны. Это даст нам возможность эффективно бороться с противником на больших дистанциях и не терять людей", — рассказал Баргилевич.

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Он добавил, что в дальнейшем планируется увеличить численность подразделений теробороны немедленного реагирования, которые смогут прибыть на объект коммуникации в течение 2-3 часов. Также за два-три года в командовании рассчитывают получить подготовленных и обученных людей, которые готовы защищать свой дом — Украину.

Фото: АрміяInform

В этом году в командовании территориальной обороны рассчитывают создать добровольческие отряды теробороны, которые должны получить соответсвующую правовую базу для существования. Система теробороны будет совпадать с новым административно-территориальным делением. Количество подразделений будет равно количеству районов в регионе.

60-мм минометы в Украине изготавливает "Украинская бронетехника" и завод "Маяк". Завод "Маяк" производит минометы для десанта и ССО поэтому вероятнее всего, у бойцов ТрО минометы от "Украинской бронетехники".

Напомним, 29 июля Зеленский подписал закон об увеличении численности ВСУ и национальном сопротивлении. Финансировать тероборону теперь будут отдельно финансировать, а сами силы выводятся из состава сухопутных войск.