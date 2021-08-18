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Военный Фокус

Пресекать действия пятой колонны и сдерживать противника до прихода ВСУ: чему учат бойцов ТрО

Игаль Левин
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учения ТрО - Евгений Лешан с минометом
Евгений Лешан с минометом на учениях

Фокус расспросил командира взвода теробороны Евгения Лешана о недавних крупных учениях под Киевом, о проблемах, снабжении и нынешнем состоянии ТрО — и готовности к реальной войне.

Кто он: Евгений Лешан, 45 лет, уроженец Крыма, украинский журналист. Младший лейтенант резерва территориальной обороны, командир минометного взвода 112-й бригады ТрО. В 2014-15 годах — участник российско-украинской войны

Почему он: Потому что Евгений — человек с боевым опытом, командир минометного взвода в резерве и участник первых масштабных учений ТрО Киева

Евгений Лешан учения ТрО
Евгений Лешан: "Резервисты ТрО знают, зачем подписали контракт, готовы учиться и воевать"
Фото: facebook.com/leshan.zhe

Евгений, с 7 по 13 августа проходили сборы ТрО Киева и вы принимали в них непосредственное участие. Вы — командир минометного взвода. Удалось покомандовать своим взводом на учениях?

— По штату я действительно командир минометного взвода. Но в прошедших учениях по сценарию был только один миномет, поэтому мы работали в режиме минометного расчета. Командир батареи командовал всем процессом, я был в роли наводчика, один солдат — заряжающий, и еще один выполнял функции боевого охранения.

Евгений Лешан на учениях ТрО
Евгений Лешан на учениях ТрО
Фото: 112 БТрО

Какое оружие вы использовали?

— На вооружении бригад ТрО стоят 60-миллиметровые минометы. В частности, на учениях мы использовали миномет М60-16 "Камертон" производства завода "Маяк". К сожалению, система сил ТрО пока в стадии формирования — это касается материальной базы, пунктов постоянной дислокации, складов и прочего. Минометы есть, но "пощупать" один из них удалось только на учениях. Ведь миномет невозможно держать в гараже, чтобы регулярно отрабатывать боевую работу расчетов, тренировать и обучать личный состав. А добыть его со склада вооружений получается, как видим, только на сборах, раз в год.

Конечно, все эти проблемы будут решаться, мы уже ведем работу в этом направлении. И командование старается идти навстречу. Например, по нашей просьбе на сборы специально прислали инструктора — молодого, но опытного минометчика. Он на дистанции 1,5 км пятую мину кладет в башню танка — это снайперский уровень. Минометчик поделился с нами своими знаниями и опытом, и это было очень полезно, спасибо ему огромное.

Миномет М60-16 "Камертон"
Миномет М60-16 "Камертон", который осваивали бойцы на учениях ТрО
Фото: VoidWanderer

Сколько минометов в вашей батарее ТрО и какие у нее огневые возможности?

— В батарее 12 минометов: два огневых взвода, по шесть минометов в каждом. Для обслуживания миномета достаточно двух солдат. Весит "Камертон" 20 кг в сборке, кейс с десятью минами — и того меньше. Такое оружие очень мобильно, его удобно использовать с маневренном бою, а дальность запросто позволяет накрывать противника на дистанции до 2-2,5 км. Миномет может вести огонь как полупрямой наводкой непосредственно на наблюдаемую цель, так и с закрытой позиции. Отработав по цели, можно быстро и незаметно для противника сменить позицию и снова вести огонь. Можно работать всей батареей при необходимости, а можно — и это более вероятно — использовать один-два миномета для маневренного боя. Таким образом, это очень неплохое оружие для огневой поддержки пехоты.

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Вы — территориальная оборона города Киева, а значит, была имитация боев за столицу Украины. Расскажите про боевой сценарий.

— Да, наш сценарий назывался "Оборона города". По сценарию, потрепанная в боях группировка противника двигалась в направлении Вышгород-Киев и вышла к окраине столицы на Оболони. Там ее обнаружил дозор, завязался бой. Противник атаковал, ТрО вела оборонительный бой, наш миномет осуществлял огневую поддержку, работала бронетехника Президентского полка и Нацгвардии, атака противника была отбита.

Понятно, что это показательное выступление с большой долей условности — реальная оборона города будет выглядеть по-другому. Но "показуха" тоже важна как инструмент информационно-пропагандистской работы с населением — на телевидении и в интернете вышли десятки репортажей о том, как ТрО учится оборонять Киев.

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Расчет миномета вместе с инструктором (Фото: Вадим Зинчук)
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Евгений Лешан с побратимами (Фото: Сергей Миронюк)
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Евгений Лешан с побратимами (Фото: Роман Глех)
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Личное оружие бойцов (Фото: Роман Глех)
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В то же время, нужно учитывать, что подготовка и проведение показательной "обороны Киева" заняли два дня, а сборы длились неделю. И в остальные дни ТрО смогла сосредоточиться не на внешних спецэффектах, а на менее зрелищных, но необходимых занятиях — как, например, действия против ДРГ противника, охрана госграницы, оборона здания, домедицинская помощь, стрельбы, посадка и боевое покидание бронетехники, военная топография и другое.

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Интересен вопрос быта. Как и чем вас кормили? Как были организованы санитарно-бытовые условия?

— Питанием нас удивили, без преувеличения. Наваристый суп — солянка, картофельный суп, с крупой или с грибами и плавленым сыром, но всегда с мясом. На второе — картофельное пюре, гречка или ячка, с большим куском очень хорошего вареного мяса в подливе, и капустный салат. Обязательно компот и, как правило, какой-нибудь смаколик — сладкий йогурт, или долька арбуза, персик или виноград. И так каждый день. Порции огромные, сытные, приготовлено все качественно. Сказали, что так готовит кухня Президентского полка.

Кроме того, всегда рядом была цистерна питьевой воды от Киевводоканала.

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"Питанием нас удивили..." — рассказывает командир минометного взвода
Фото: Роман Глех

Какие у вас ощущения на индивидуальном уровне: ТрО Киева хорошо подготовлена? Если будет полномасштабная война с Россией, вы сможете ответить на этот вызов? Какие структурные проблемы вы наблюдаете?

В армии по-прежнему бюрократии больше, чем нужно, логистика и организационные вопросы занимают очень много времени, которое хотелось бы тратить на боевую подготовку, а не на ожидание. Но все понемногу меняется к лучшему. Киевская городская госадминистрация в последнее время демонстрирует интерес к ТрО, обещают финансирование из городского бюджета в размере 150 млн гривен.

С 2022 года заработает закон "Про основи національного спротиву", и ТрО получит инструменты и условия для дальнейшего развития.

Евгений Лешан, Игаль Левин, интервью Фокусу
Евгений Лешан (слева) и военный обозреватель "Фокуса" Игаль Левин
Фото: www.facebook.com/LevinYigal

Резервисты ТрО — люди мотивированные, знающие, зачем они подписали контракт, готовые учиться и воевать. За все семь дней ни разу не видел, чтобы кто-то напился или как-то иначе саботировал сборы. Но, конечно, говорить о полной готовности ТрО пока рано. Нужно нарастить численность — причем желательно за счет резервистов-контрактников, которые уже в мирное время будут готовиться к обороне столицы. Набирать личный состав за счет мобилизации, когда жареный петух клюнет — не самый лучший вариант, ведь мобилизованные и по уровню подготовки, и по уровню мотивации, скажем так, не ахти.

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В случае войны у ТрО две задачи — пресечь в зародыше действия пятой колонны в городе и оказать сопротивление противнику, если тот попытается войти в город. Первая задача вполне реализуема. Как мы знаем на примере Славянска, город, который некому защищать, может захватить даже небольшая группа целеустремленных вооруженных людей, вроде ДРГ полковника Гиркина. А наличие подготовленных подразделений ТрО, которые готовы быстро оказать сопротивление врагу, уже само по себе послужит сдерживающим фактором для пятой колонны.

Что касается обороны города, то наша задача — сдерживать противника до подхода основных сил ВСУ. И здесь, конечно, бригаде нужно постоянно наращивать свои силы и возможности. Сказать, что все уже готово — это был бы самообман, который дорого всем нам обойдется.