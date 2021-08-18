RU
RU
Розділи
Матеріали
Воєнний фокус

Припиняти дії п'ятої колони і стримувати противника до приходу ЗСУ: чого навчають бійців ТрО

Ігаль Левін
408
вчення ТРО — Євгеній Лешан з мінометом
Євгеній Лешан з мінометом на навчаннях

Фокус розпитав командира взводу тероборони Євгенія Лешана про нещодавні великі навчання під Києвом, про проблеми, постачання і нинішній стан ТрО — і готовність до реальної війни.

Хто він: Євгеній Лешан, 45 років, уродженець Криму, український журналіст. Молодший лейтенант резерву територіальної оборони, командир мінометного взводу 112-ї бригади ТрО. У 2014-15 роках — учасник російсько-української війни.

Чому він: тому що Євгеній — людина з бойовим досвідом, командир мінометного взводу в резерві та учасник перших масштабних навчаннях ТрО Києва.

Євгеній Лешан вчення ТРО
Євгеній Лешан: "Резервісти ТрО знають, навіщо підписали контракт, готові вчитися і воювати"
Фото: facebook.com/leshan.zhe

Євгенію, із 7 по 13 серпня проходили збори ТрО Києва і ви брали в них безпосередню участь. Ви — командир мінометного взводу. Вдалося покомандувати своїм взводом на навчаннях?

— За штатом я дійсно командир мінометного взводу. Але в минулих навчаннях за сценарієм був тільки один міномет, тому ми працювали в режимі мінометної обслуги. Командир батареї командував усім процесом, я був у ролі навідника, один солдат — той, який заряджає, і ще один виконував функції бойової охорони.

Євгеній Лешан на навчаннях ТРО
Євгеній Лешан на навчаннях ТрО
Фото: 112 БТрО

Яку зброю ви використовували?

— На озброєнні бригад ТрО стоять 60-міліметрові міномети. Зокрема, на навчаннях ми використовували міномет М60-16 "Камертон" виробництва заводу "Маяк". На жаль, система сил ТрО поки в стадії формування — це стосується матеріальної бази, пунктів постійної дислокації, складів та іншого. Міномети є, але "помацати" один з них вдалося тільки на навчаннях. Адже міномет неможливо тримати в гаражі, щоб регулярно відпрацьовувати бойову роботу розрахунків, тренувати і навчати особовий склад. А добути його зі складу озброєнь виходить, як бачимо, тільки на зборах, раз на рік.

Звичайно, усі ці проблеми будуть вирішуватися, ми вже ведемо роботу в цьому напрямку. І командування намагається йти назустріч. Наприклад, на наше прохання на збори спеціально прислали інструктора — молодого, але досвідченого мінометника. Він на дистанції 1,5 км п'яту міну кладе в башту танка — це снайперський рівень. Мінометник поділився з нами своїми знаннями і досвідом, і це було дуже корисно, дякуємо йому дуже.

Міномет М60-16 "Камертон"
Міномет М60-16 "Камертон", який освоювали бійці на навчаннях ТрО
Фото: VoidWanderer

Скільки мінометів у вашій батареї ТрО і які в неї вогневі можливості?

— У батареї 12 мінометів: два вогневих взводи, по шість мінометів у кожному. Для обслуговування міномета досить двох солдатів. Важить "Камертон" 20 кг в збірці, кейс з десятьма мінами — і того менше. Така зброя дуже мобільна, її зручно використовувати в маневреному бою, а дальність запросто дозволяє накривати противника на дистанції до 2-2,5 км. Міномет може вести вогонь як напівпрямим наведенням безпосередньо на спостережувану ціль, так і з закритої позиції. Відпрацювавши по цілі, можна швидко і непомітно для противника змінити позицію і знову вести вогонь. Можна працювати всією батареєю за необхідності, а можна — і це ймовірніше — використовувати один-два міномети для маневреного бою. Таким чином, це дуже непогана зброя для вогневої підтримки піхоти.

Важливо
Хто такий командир ТрО і як налагодити взаємодію в батальйоні. Поради ізраїльського офіцера

Ви — територіальна оборона міста Києва, а значить, була імітація боїв за столицю України. Розкажіть про бойовий сценарій.

— Так, наш сценарій називався "Оборона міста". За сценарієм, пошарпане в боях угрупування противника рухалося в напрямку Вишгород-Київ і вийшло до околиці столиці на Оболоні. Там його виявив дозор, зав'язався бій. Противник атакував, ТрО вела оборонний бій, наш міномет здійснював вогневу підтримку, працювала бронетехніка Президентського полку і Нацгвардії, атака противника була відбита.

Зрозуміло, що це показовий виступ з великою часткою умовності — реальна оборона міста буде виглядати по-іншому. Але "показуха" теж важлива як інструмент інформаційно-пропагандистської роботи з населенням — на телебаченні і в інтернеті вийшли десятки репортажів про те, як ТрО вчиться обороняти Київ.

Розрахунок міномета разом з інструктором (Фото: Вадим Зінчук)
Розрахунок міномета разом з інструктором (Фото: Вадим Зінчук)
Євген Лешан з побратимами (Фото: Сергій Миронюк)
Євген Лешан з побратимами (Фото: Сергій Миронюк)
Євген Лешан з побратимами (Фото: Роман Глех)
Євген Лешан з побратимами (Фото: Роман Глех)
Особиста зброя бійців (Фото: Роман Глех)
Особиста зброя бійців (Фото: Роман Глех)
Розрахунок міномета разом з інструктором (Фото: Вадим Зінчук)
Євген Лешан з побратимами (Фото: Сергій Миронюк)
Євген Лешан з побратимами (Фото: Роман Глех)
Особиста зброя бійців (Фото: Роман Глех)

У той же час потрібно враховувати, що підготовка і проведення показової "оборони Києва" зайняли два дні, а збори тривали тиждень. І в інші дні ТрО змогла зосередитися не на зовнішніх спецефектах, а на менш видовищних, але необхідних заняттях — як, наприклад, дії проти ДРГ противника, охорона держкордону, оборона будівлі, домедична допомога, стрільби, посадка і бойове покидання бронетехніки, військова топографія тощо.

Важливо
Новий закон про ТрО. Мисливські рушниці, військова підготовка в школах і партизанські загони

Цікаве запитання про побут. Як і чим вас годували? Як були організовані санітарно-побутові умови?

— Харчуванням нас здивували, без перебільшення. Наваристий суп — солянка, картопляний суп, з крупою або з грибами і плавленим сиром, але завжди з м'ясом. На друге — картопляне пюре, гречка або ячка, з великим шматком дуже хорошого вареного м'яса в підливі, і капустяний салат. Обов'язково компот і, як правило, якийсь смаколик — солодкий йогурт, або часточка кавуна, персик чи виноград. І так щодня. Порції величезні, ситні, приготовлено все якісно. Сказали, що так готує кухня Президентського полку.

Крім того, завжди поруч була цистерна питної води від Київводоканалу.

їжа, армія, солянка, суп, м'ясо, рис, поїсти, кавун
"Харчуванням нас здивували ..." — розповідає командир мінометного взводу
Фото: Роман Глех

Які у вас відчуття на індивідуальному рівні: ТрО Києва добре підготовлена? Якщо буде повномасштабна війна з Росією, ви зможете відповісти на цей виклик? Які структурні проблеми ви спостерігаєте?

— В армії, як і раніше, бюрократії більше, ніж потрібно, логістика та організаційні питання займають дуже багато часу, який хотілося б витрачати на бойову підготовку, а не на очікування. Але все потроху змінюється на краще. Київська міська держадміністрація останнім часом демонструє інтерес до ТрО, обіцяють фінансування з міського бюджету в розмірі 150 млн гривень.

З 2022 року запрацює закон "Про основи національного спротиву", і ТрО отримає інструменти й умови для подальшого розвитку.

Євгеній Лешан, Ігаль Левін, інтерв'ю Фокусу
Євгеній Лешан (зліва) і військовий оглядач "Фокуса" Ігаль Левін
Фото: www.facebook.com/LevinYigal

Резервісти ТрО — люди мотивовані, які знають, навіщо вони підписали контракт, готові вчитися і воювати. За всі сім днів жодного разу не бачив, щоб хтось напився чи якось інакше саботував збори. Але, звичайно, говорити про повну готовність ТрО поки рано. Потрібно наростити чисельність — причому бажано за рахунок резервістів-контрактників, які вже в мирний час будуть готуватися до оборони столиці. Набирати особовий склад за рахунок мобілізації, коли смажений півень клюне — не найкращий варіант, адже мобілізовані і за рівнем підготовки, і за рівнем мотивації, скажімо так, не дуже.

Важливо
Кругова оборона. Один день із життя бійців батальйону ТрО (фоторепортаж)

У випадку війни в ТрО два завдання — припинити в зародку дії п'ятої колони в місті і чинити опір противнику, якщо той спробує увійти в місто. Перше завдання цілком можна реалізувати. Як ми знаємо на прикладі Слов'янська, місто, яке нікому захищати, може захопити навіть невелика група цілеспрямованих озброєних людей, на кшталт ДРГ полковника Гіркіна. А наявність підготовлених підрозділів ТрО, які готові швидко чинити опір ворогу, уже саме по собі стане стримувальним фактором для п'ятої колони.

Що стосується оборони міста, то наше завдання — стримувати противника до підходу основних сил ЗСУ. І тут, звичайно, бригаді потрібно постійно нарощувати свої сили і можливості. Сказати, що все вже готово — це був би самообман, який дорого всім нам обійдеться.