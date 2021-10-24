Для ураження живої сили ворога: польська тероборона отримала 650 легких мінометів (фото)

Всього на озброєння територіальної оборони планують поставити 784 міномети, призначених для ураження легень укріплень і живої сили противника.

Польське оборонне підприємство Zakłady Mechaniczne "Tarnów" SA передало на озброєння територіальної оборони Польщі всі 294 одиниці легкого міномета LMP-2017. Про це повідомляє Defense24.

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22 жовтня було відвантажено партія з 71 міномета, яку відправили на склад військ тероборони в Регну. Повідомляється, що на цей час у військах знаходиться 648 з 784 мінометів LMP-2017. У наступному році в польську тероборону поставлять решту мінометів.

У планах озброїти кожну піхотну роту легкими мінометами.

Легкий міномет LMP-2017 — це 60-мм гармата, призначене для оснащення рот тероборони Польщі. Його основна мета — ураження живої сили, легких польових укріплень, а також вогнепальної зброї та військової техніки з напівпрямим вогнем (ціль видима з вогневої позиції) в оптичної видимості в будь-який час доби і при будь-якій погоді.

Відзначимо, що в українську територіальну оборону також постачають легкі 60-мм міномети. За словами командувача ТРО генерал-майора Баргілевіча, надалі бійців тероборони можуть озброїти і причіпною артилерією, від якої відмовляються в ЗСУ.

Нагадаємо, кращим стрілецьким взводом Сухопутних військ ЗСУ стали бійці з тероборони.