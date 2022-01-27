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Украина Воинский учет для женщин в Украине

Активистка Femen устроила обнаженную акцию у ОП из-за воинского учета для женщин (фото)

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Активистка Femen

В организации утверждают, что женщины должны участвовать в военных конфликтах "исключительно добровольно". А у власти нет "морального права" принуждать их к участию в войнах.

Активистка движения Femen провела акцию перед входом в здание Офиса президента с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому отменить норму об обязательном воинском учете для женщин. Оголенная женщина вышла на протест вместе с ребенком. Об этом в четверг, 27 января, сообщила пресс-служба организации на своем сайте.

Целью акции также была отмена "приказа о принудительной мобилизации" женщин "в случае любых войн", сообщили в движении. Представители организации заявили, что женщины должны участвовать в военных конфликтах исключительно добровольно и у властей "нет морального права" принуждать их к участию в войнах.

список женщин на воинский учет, новости украины, воинский учет для женщин
список женщин на воинский учет, новости украины, воинский учет для женщин
список женщин на воинский учет, новости украины, воинский учет для женщин
список женщин на воинский учет, новости украины, воинский учет для женщин
список женщин на воинский учет, новости украины, воинский учет для женщин
список женщин на воинский учет, новости украины, воинский учет для женщин

"Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами, поэтому на них не могут налагаться равные обязанности", — считают в Femen.

На фотографиях с акции можно увидеть, как оголенная женщина вместе с ребенком стоит у входа в Офис президента. На ее груди написано "Woman ≠ war" (рус. — "Женщина ≠ война"), а на спине — "Hands off women!" (рус. — "Руки прочь от женщин!").

список женщин на воинский учет, новости украины, воинский учет для женщин
список женщин на воинский учет, новости украины, воинский учет для женщин
список женщин на воинский учет, новости украины, воинский учет для женщин
список женщин на воинский учет, новости украины, воинский учет для женщин
список женщин на воинский учет, новости украины, воинский учет для женщин
список женщин на воинский учет, новости украины, воинский учет для женщин

Судя по снимкам, спустя некоторое время после начала акции к активистке подошли правоохранители и накрыли ее курткой.

Напомним, в прошлом году Министерство обороны Украины обязало женщин встать на воинский учет. Приказ, в частности, распространяется на журналисток, музыканток, библиотекарей, медиков и работниц других специальностей.

В свою очередь эксперты сообщили Фокусу, что в этом случае речи о формировании женских военных батальонов не идет. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что Глава ВСУ заявлял, женщины будут участвовать в военных учениях только добровольно.

Уже в январе этого года стало известно о том, что Офис президента (ОП) обязал Минобороны рассмотреть возможность отмены обязательного воинского учета для женщин.