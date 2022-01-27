Активистка Femen устроила обнаженную акцию у ОП из-за воинского учета для женщин (фото)

В организации утверждают, что женщины должны участвовать в военных конфликтах "исключительно добровольно". А у власти нет "морального права" принуждать их к участию в войнах.

Активистка движения Femen провела акцию перед входом в здание Офиса президента с требованием к главе государства Владимиру Зеленскому отменить норму об обязательном воинском учете для женщин. Оголенная женщина вышла на протест вместе с ребенком. Об этом в четверг, 27 января, сообщила пресс-служба организации на своем сайте.

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Целью акции также была отмена "приказа о принудительной мобилизации" женщин "в случае любых войн", сообщили в движении. Представители организации заявили, что женщины должны участвовать в военных конфликтах исключительно добровольно и у властей "нет морального права" принуждать их к участию в войнах.

"Женщины до сих пор не имеют равных прав с мужчинами, поэтому на них не могут налагаться равные обязанности", — считают в Femen.

На фотографиях с акции можно увидеть, как оголенная женщина вместе с ребенком стоит у входа в Офис президента. На ее груди написано "Woman ≠ war" (рус. — "Женщина ≠ война"), а на спине — "Hands off women!" (рус. — "Руки прочь от женщин!").

Судя по снимкам, спустя некоторое время после начала акции к активистке подошли правоохранители и накрыли ее курткой.

Напомним, в прошлом году Министерство обороны Украины обязало женщин встать на воинский учет. Приказ, в частности, распространяется на журналисток, музыканток, библиотекарей, медиков и работниц других специальностей.

В свою очередь эксперты сообщили Фокусу, что в этом случае речи о формировании женских военных батальонов не идет. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заверил, что Глава ВСУ заявлял, женщины будут участвовать в военных учениях только добровольно.

Уже в январе этого года стало известно о том, что Офис президента (ОП) обязал Минобороны рассмотреть возможность отмены обязательного воинского учета для женщин.