Активістка Femen влаштувала оголену акцію біля ОП через військовий облік для жінок (фото)

В організації стверджують, що жінки мають брати участь у воєнних конфліктах "виключно добровільно". А влада не має "морального права" примушувати їх до участі у війнах.

Активістка руху Femen провела акцію перед входом до будівлі Офісу президента з вимогою до глави держави Володимира Зеленського скасувати норму щодо обов'язкового військового обліку для жінок. Оголена жінка вийшла на протест разом із дитиною. Про це в четвер, 27 січня, повідомила пресслужба організації на своєму сайті.

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Метою акції також було скасування "наказу про примусову мобілізацію" жінок "у разі будь-яких війн", повідомили в русі. Представники організації заявили, що жінки мають брати участь у військових конфліктах виключно добровільно, і у влади "немає морального права" примушувати їх до участі у війнах.

"Жінки досі не мають рівних прав із чоловіками, тому на них не можуть накладатися рівні обов'язки", — вважають у Femen.

На фотографіях із акції можна побачити, як оголена жінка разом із дитиною стоїть біля входу до Офісу президента. На її грудях написано "Woman ≠ war" (укр. — "Жінка ≠ війна"), а на спині — "Hands off women!" (рус. — "Руки геть від жінок!").

Судячи зі знімків, згодом після початку акції до активістки підійшли правоохоронці та накрили її курткою.

Нагадаємо, минулого року Міністерство оборони України зобов'язало жінок стати на військовий облік. Наказ, зокрема, поширюється на журналісток, музиканток, бібліотекарів, медиків і робітниць інших спеціальностей.

У свою чергу експерти повідомили Фокусу, що в цьому випадку про формування жіночих військових батальйонів не йдеться. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний запевнив, що Голова ЗСУ заявляв, що жінки братимуть участь у військових навчаннях лише добровільно.

Уже в січні цього року стало відомо про те, що Офіс президента (ОП) зобов'язав Міноборони розглянути можливість скасування обов'язкового військового обліку для жінок.