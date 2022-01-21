Офіс президента зобов'язав Міноборони зайнятися скасуванням військового обліку для жінок – нардеп

Питання щодо постановки жінок на військовий облік можуть винести на розгляд Ради національної безпеки та оборони України.

Офіс президента (ОП) зобов'язав Міноборони України розглянути питання щодо скасування обов'язкового військового обліку для жінок. Про це написав у Telegram нардеп від Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Політик направив відповідний запит голові ОП Андрію Єрмаку.

"Ваше звернення щодо обробки та внесення на розгляд Ради національної безпеки та оборони України питань щодо постановки жінок на військовий облік направлено на розгляд Міністерства оборони", – йдеться у відповіді на запит Гончаренка.

[ + – ] Відповідь Єрмака на запит Гончаренка

Нардеп повідомив про отримання відповіді від прем'єра Дениса Шмигаля, який також доручив Мін'юсту та Міноборони розглянути питання про скасування обов'язкової постановки жінок на військовий облік.

"Тиждень тому я подав у Верховну Раду законопроєкт з цього питання. Упевнений, ми натиснемо і цю норму буде скасовано", — сказав нардеп від "ЄС".

[ + – ] Відповідь Шмигаля на запит Гончаренка

Як уточнив нардеп, він пропонує повернути норми, за якими на військовий облік братимуть жінок із професіями, спорідненими з відповідною військово-обліковою спеціальністю.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 17 січня попросив голову Міноборони Олексія Резнікова скоротити список спеціальностей, за яким жінок зобов'язують стати на військовий облік з урахуванням потреб оборони країни.

У Міноборони говорили, що у 2022 році жінок не будуть закликати до територіальних центрів комплектування. Цього року військові чиновники займуться спрощенням порядку постановки на облік та опрацюють пріоритетність професій, споріднених до військово-облікових спеціальностей.