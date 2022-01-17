Зеленський відповів на петицію про скасування військового обліку для жінок в Україні

Глава держави вважає, що список спеціальностей, який зобов'язує жінок стати на військовий облік, варто скоротити під реальні потреби оборони країни.

Президент України Володимир Зеленський попросив міністра оборони Олексія Резнікова скоротити список спеціальностей, який зобов'язує жінок стати на військовий облік. Про це повідомив Офіс президента України (ОП).

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Зеленський заявив, що скорочувати список треба з огляду на реальні потреби оборони держави. Президент вважав за потрібне застосувати сучасні цифрові технології, щоб уникнути обов'язкової особистої присутності жінок під час їх постановки на військовий облік.

Президент захотів вирішити питання про виважені та суспільно ухвалені підходи до адмінвідповідальності за несвоєчасну постановку жінок на військовий облік.

[ + – ] У 2022 році жінок у військкомати запрошувати не будуть Фото: Минобороны Украины

"Перед законом усі рівні"

Звернення Зеленського стало відповіддю на петицію, яку 23 грудня минулого року розмістила громадянка Яна Рашевченко, зазначили в ОП.

Президент зазначив, що за Конституцією України захист суверенітету та територіальної цілісності держави — справа всього народу України, її громадяни мають рівні конституційні права та свободи.

"(Усі) рівні перед законом і не можуть бути привілеїв або обмежень за ознакою статі", — наголосили на Банковій.

Громадський резонанс, на думку Зеленського, стався через невдалу реалізацію норм Конституції та законодавства. Міноборони України представило дуже широкий перелік спеціальностей та не виробило чіткої процедури постановки жінок на військовий облік, зауважили в ОП.

Коли жінки мають стати на військовий облік?

Нагадаємо, що із 17 грудня в Україні почав діяти наказ Міноборони про обов'язковий військовий облік для жінок. Під його дію потрапили бібліотекарки, медики, журналістки й інші. Загалом у списку опинилося 35 спеціальностей.

Жінки мають стати на облік до кінця 2022 року, інакше їм загрожує адміністративна відповідальність.

Міноборони в січні заявило, що цього року займеться спрощенням порядку постановки жінок на облік, тому їм не потрібно буде йти у військкомати.

Фокус спілкувався з жінками-військовими та з'ясовував їхню думку про наказ Міноборони України.