Зеленский ответил на петицию об отмене воинского учета для женщин в Украине

Глава государства считает, что список специальностей, обязывающий женщин встать на воинский учет, нужно сократить под реальные потребности обороны страны.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил министра обороны Алексея Резникова сократить список специальностей, который обязывает женщин встать на воинский учет. Об этом сообщил Офис президента Украины (ОП).

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Зеленский заявил, что сокращать список надо с учетом реальных потребностей обороны государства. Президент посчитал нужным применить современные цифровые технологии, чтобы избежать обязательное личное присутствие женщин при их постановке на воинский учет.

Президент захотел решить вопрос о взвешенных и общественно приемлемых подходах к админответственности за несвоевременную постановку женщин на воинский учет.

[ + – ] В 2022 году женщин в военкоматы приглашать не будут Фото: Минобороны Украины

"Перед законом все равны"

Обращение Зеленского стало ответом на петицию, которую 23 декабря прошлого года разместила гражданка Яна Рашевченко, указали в ОП.

Президент отметил, что по Конституции Украины защита суверенитета и территориальной целостности государства – дело всего народа Украины, ее граждане имеют равные конституционные права и свободы.

"(Все) равны перед законом и не могут быть привилегий или ограничений по признаку пола", – подчеркнули на Банковой.

Общественный резонанс, по мнению Зеленского, произошел из-за неудачной реализации норм Конституции и законодательства. Минобороны Украины представило весьма широкий перечень специальностей и не выработало четкую процедуру постановки женщин на воинский учет, заметили в ОП.

Когда женщины должны стать на воинский учет?

Напомним, что с 17 декабря в Украине начал действовать приказ Минобороны об обязательном воинском учете для женщин. Под его действие попали библиотекари, медики, журналистки и другие. Всего в списке оказалось 35 специальностей.

Женщины должны встать на учет до конца 2022 года, иначе им грозит административная ответственность.

Минобороны в январе заявило, что в этом году займется упрощением порядка постановки женщин на учет, поэтому им не нужно будет идти в военкоматы.

Фокус общался с женщинами-военными и выяснял их мнение о приказе Минобороны Украины.