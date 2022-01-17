Идти в военкомат не надо. В Минобороны анонсировали изменения в воинском учете для женщин

Штрафов в этом году не предвидится, но этот вопрос тоже изучается на предмет перемен.

В этом году в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы) женщинам идти не придется. В Минобороны продолжается работа по упрощению порядка постановки женщин на воинский учет, а в 2022 году будет продолжаться переходный период. Об этом написала заместитель министра обороны Алексея Резникова Анна Маляр на своей странице в Facebook.

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"В течение 2022 года будет продолжаться переходный период. Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий родственных военно-учетным специальностям. Поэтому будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит", — написала замминистра.

Также продолжается обработка вопроса упрощения всех процедур для постановки на учет – как для мужчин, так и для женщин. В том числе и "цифровизация" процессов, которые можно перевести в онлайн формат, заявила Анна Маляр.

Напомним, Минобороны Украины обязало женщин встать на воинский учет. Документ распространяется, в частности, на библиотекарей, медиков, журналисток и другие специальности. Перечень охватывает 35 сфер деятельности – это сотни специальностей и профессий. В военную службу считаются пригодными женщины в возрасте от 18 до 60. Ранее Фокус писал о том, что ждет женщин после постановки на воинский учет. По словам экспертов, практического значения указ Минобороны не имеет и формирования женских батальонов не будет. Работодатель должен проконтролировать, чтобы женщины соответствующей специальности встали на военный учет, а при приеме на работу проверить – есть ли претендентка на вакансию на военном учете. За нарушение этих норм предусмотрен штраф – от 5100 до 8500 грн. Глава ВСУ заявлял, что "никаких изменений в жизни не будет". Валерий Залужный отметил, что женщины будут участвовать в военных учениях только по желанию. По его словам, это необходимо, чтобы власти знали, какие специалисты есть в стране на крайний случай, когда понадобится оборона.