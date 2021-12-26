"Никаких изменений в жизни женщин не будет!" Глава ВСУ решил успокоить украинок насчет воинского учета

Глава ВСУ отметил, что женщины будут принимать участие в военных учениях только по желанию.

При взятии женщин на военный учет украинки не почувствуют никаких изменений. Это необходимо, чтобы власть знала, какие специалисты есть в стране на крайний случай, когда понадобится оборона, сообщил в Facebook глава ВСУ Валерий Залужный.

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По его словам, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию, как об этом уже заявляют некоторые СМИ.

"Со взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет! Единственное – Вооруженные Силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае присоединиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал", — ссылается МО на слова Залужного.

Глава ВСУ добавил, что военные учения для женщин будут возможны только в случае согласия — то есть не будет прямого принуждения к этому, на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию.

Также известно, что из процесса принятия женщин и мужчин на воинский учет по максимуму уберут бюрократические моменты, в чем поможет цифровизация. То есть потребность "носится с бумажечками" значительно сократится — много процедур переведут в онлайн. В то же время сообщалось, что в Минобороны отвергли возможность стать на военный учет удаленно — ведь необходим очный медосмотр.

Напомним, с 17 декабря в Украине расширили список специальностей, представительницы которых обязаны ставать на воинский учет. Речь идет о женщинах от 18 лет до 60 лет.

Позже в "Слуге народа" заявили, что все же список военнообязанных женщин в Украине сократят.