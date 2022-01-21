Офис президента обязал Минобороны заняться отменой воинского учета для женщин – нардеп

Вопрос о постановке женщин на воинский учет могут вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Офис президента (ОП) обязал Минобороны Украины рассмотреть вопрос об отмене обязательного воинского учета для женщин. Об этом написал в Telegram нардеп от Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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Политик направил соответствующий запрос главе ОП Андрею Ермаку.

"Ваше обращение по обработке и внесению на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины вопросов по постановке женщин на воинский учет направлено на рассмотрение Министерства обороны", – говорится в ответе на запрос Гончаренко.

[ + – ] Ответ Ермака на запрос Гончаренко

Нардеп сообщил о получении ответа от премьера Дениса Шмыгаля, который также поручил Минюсту и Минобороны рассмотреть вопрос отмены обязательной постановки женщин на военный учет.

"Неделю назад я подал в Верховную Раду законопроект по этому вопросу. Уверен, мы нажмем и эта норма будет отменена", – заключил нардеп от "ЕС".

[ + – ] Ответ Шмыгаля на запрос Гончаренко

Как уточнил нардеп, он предлагает вернуть нормы, по которым на воинский учет будут брать женщин с профессиями, родственными соответствующей военно-учетной специальности.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 17 января попросил главу Минобороны Алексея Резникова сократить список специальностей, по которому женщин обязывают встать на воинский учет с учетом потребностей обороны страны.

В Минобороны говорили, что в 2022 году женщин не будут призывать в территориальные центры комплектования. В этом году военные чиновники займутся упрощением порядка постановки на учет и проработают приоритетность профессий, родственных военно-учетным специальностям.