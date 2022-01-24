"Тероборона или резерв ВСУ": Резников призвал подумать украинцев как защитить Украину

Глава Минобороны заявил, что оружия и боеприпасов хватит на всех, а развертывание системы национального сопротивления идет круглые сутки.

Министр обороны Украины Алексей Резников призвал жителей Украины решить, каким образом они могут присоединиться к обороне государства. Об этом министр написал в колонке для Украинской правды.

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Резников призвал реалистично оценивать ситуацию. Развертывание системы национального сопротивления и территориальной обороны в частности, идет круглые сутки. Однако министр уточняет, что могут быть трудности в этом процессе. Оружия и боеприпасов достаточно, но бывают случаи, когда подразделения теробороны получают неготовые помещения для себя.

Все недостатки будут исправлены. Сотрудники центров комплектации, которые где-то не разобрались, будут обучены. Сейчас в Минобороны занимаются над максимальным упрощением процедур, их перевода в "цифру". Поэтому Алексей Резников призвал с пониманием отнестись к таким недостаткам.

"Я призываю граждан взвесить, как вы готовы присоединиться к обороне государства. Как я отметил, есть отдельные резервы боевых частей ВСУ. Формируя резерв ТРО, мы должны одновременно наполнять и повышаться качество резерва других компонентов Вооруженных Сил. У вас есть выбор", — подчеркивает Резников.

В скором времени Министерство обороны опубликует алгоритм действий для граждан, которые хотят служить в силах теробороны или в резерве.

Напомним, бойцам Киевской теробороны провели лекцию по обращению со 100-летним пулеметом Дегтярева. В Украине формируют 25 бригад территориальной обороны с 4-10 батальонами в каждой области. В особый период их численность будет составлять 130 тысяч человек.

Также сообщалось, что Кабмин разрешил бойцам ТрО применять собственное охотничье оружие во время выполнения задач.