"Тероборона або резерв ЗСУ": Резніков закликав подумати українців як захистити Україну

Глава Міноборони заявив, що зброї та боєприпасів вистачить на всіх, а розгортання системи національного опору триває цілодобово.

Міністр оборони України Олексій Реніков закликав українців вирішити, яким чином вони можуть приєднатися до оборони держави. Про це міністр написав у колонці для Української правди.

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Резніков закликав реалістично оцінювати ситуацію. Розгортання системи національного опору та територіальної оборони зокрема, триває цілодобово. Однак міністр уточнює, що можуть бути проблеми у цьому процесі. Зброї та боєприпасів достатньо, але трапляються випадки, коли підрозділи тероборони отримують неготові приміщення для себе.

Усі недоліки будуть виправлені. Співробітники центрів комплектації, які десь не розібралися, будуть навчені. Зараз у Міноборони займаються максимальним спрощенням процедур, їхнім переведення в "цифру". Тому Олексій Резніков закликав із розумінням поставитися до таких недоліків.

"Я закликаю громадян зважити, як ви готові приєднатися до оборони держави. Як я зазначив, є окремі резерви бойових частин ЗСУ. Формуючи резерв ТрО, ми маємо одночасно наповнювати та підвищуватися якість резерву інших компонентів Збройних Сил. У вас є вибір", — наголошує Резніков.

Незабаром Міністерство оборони опублікує алгоритм дій для громадян, які хочуть служити в теробороні або в резерві.

Нагадаємо, бійцям Київської тероборони провели лекцію по поводженню зі 100-річним кулеметом Дегтярьова. В Україні формують 25 бригад територіальної оборони із 4-10 батальйонами в кожній області. У особливий період їх чисельність становитиме 130 тисяч жителів.

Також повідомлялося, що Кабмін дозволив бійцям ТрО застосовувати власну мисливську зброю під час виконання завдань.