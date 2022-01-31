Під Києвом відбуваються навчання бійців тероборони (фото, відео)
Міністерство оборони України створює 150 добровольчих батальйонів, зведених до 25 бригад, у прикордонних районах їхня чисельність досягла 70% від штату мирного часу.
Навчання батальйону територіальної оборони відбуваються під Києвом. Бійці кажуть, отримані в ході занять навички стануть у нагоді їм, швидше за все, у найближчому майбутньому, повідомляє Euronews.
Підготовка до захисту від російської агресії просувається. Один із учасників навчань вважає, що війна почнеться рано чи пізно, до цього треба бути готовим.
Його товариш каже, що вважає, навчена має бути більшість населення. Тоді виявляться менші втрати, коли почнуться бойові дії, а самі підрозділи тероборони діятимуть злагодженіше.
Бійці вважають, що почуватимуться спокійніше, коли пройдуть курси підготовки. У цьому випадку вони знатимуть, що треба робити, коли почнеться війна.
У Міністерстві оборони України збираються найближчим часом створити в країні сили територіальної оборони в 150 батальйонів. Із цих сил сформують 25 бригад, які захищатимуть тил нашої країни в разі агресії супротивника.
Зброя, яку використовують бійці, не обов'язково є державною. Наприкінці грудня 2021 року Кабмін дозволив добровольчим формуванням використовувати особисту мисливську зброю для захисту цивільних осіб і об'єктів, а також із метою самооборони.
Раніше Фокус повідомляв, голова Міноборони України Олексій Резніков стверджує, що зброї в країні достатньо, а розгортання сил територіальної оборони триває майже цілодобово.
2021 року польські загони самооборони отримали на озброєння 650 легких мінометів для ураження живої сили противника.
Біля Офісу Президента в Києві активістка Femen влаштувала акцію протесту проти військового обліку в країні для жінок.