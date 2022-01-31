Під Києвом відбуваються навчання бійців тероборони (фото, відео)

Міністерство оборони України створює 150 добровольчих батальйонів, зведених до 25 бригад, у прикордонних районах їхня чисельність досягла 70% від штату мирного часу.

Навчання батальйону територіальної оборони відбуваються під Києвом. Бійці кажуть, отримані в ході занять навички стануть у нагоді їм, швидше за все, у найближчому майбутньому, повідомляє Euronews.

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[ + – ] Бійці тероборони знають — війна може розпочатися будь-якої миті

Підготовка до захисту від російської агресії просувається. Один із учасників навчань вважає, що війна почнеться рано чи пізно, до цього треба бути готовим.

[ + – ] Бійці тероборони вдосконалюють свої навички

Його товариш каже, що вважає, навчена має бути більшість населення. Тоді виявляться менші втрати, коли почнуться бойові дії, а самі підрозділи тероборони діятимуть злагодженіше.

[ + – ] Тероборона після навчань

Бійці вважають, що почуватимуться спокійніше, коли пройдуть курси підготовки. У цьому випадку вони знатимуть, що треба робити, коли почнеться війна.

[ + – ] Бійці тероборони почуваються готовими до війни

У Міністерстві оборони України збираються найближчим часом створити в країні сили територіальної оборони в 150 батальйонів. Із цих сил сформують 25 бригад, які захищатимуть тил нашої країни в разі агресії супротивника.

[ + – ] Навчання, батальйон тероборона, Київ

Зброя, яку використовують бійці, не обов'язково є державною. Наприкінці грудня 2021 року Кабмін дозволив добровольчим формуванням використовувати особисту мисливську зброю для захисту цивільних осіб і об'єктів, а також із метою самооборони.

Раніше Фокус повідомляв, голова Міноборони України Олексій Резніков стверджує, що зброї в країні достатньо, а розгортання сил територіальної оборони триває майже цілодобово.

2021 року польські загони самооборони отримали на озброєння 650 легких мінометів для ураження живої сили противника.

Біля Офісу Президента в Києві активістка Femen влаштувала акцію протесту проти військового обліку в країні для жінок.