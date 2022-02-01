Нардепы провели в парламенте акцию благодарности Западу за военную помощь Украине (видео)

Депутаты посчитали уместным обратиться к западным партнерам с трибуны украинского парламента на английском языке, за что получили замечание от спикера Руслана Стефанчука.

В Верховной Раде Украины на очередном пленарном заседании 1 февраля депутаты фракции "Европейская солидарность" провели акцию, во время которой поблагодарили западные страны за военную помощь, оказанную Украине. Об этом сообщает официальный портал парламента Украины.

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Нардепы вышли к трибуне парламента и развернули национальные флаги тех стран, которые оказывали военную помощь Украине, в том числе и поставками вооружения. Депутаты держали флаги девяти стран: США, Великобритании, Канады, Польши, Турции, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии а также флаг Организации Североатлантического договора.

"Мы, украинские парламентарии, хотим искренне поблагодарить, каждой стране, которое в тяжелое время для нашего государства не осталась в стороне, а помогает нашему государству оружием для того, чтобы оккупант знал — мы будем встречать его в каждом селе, в каждом районе и в каждом городе", — заявил с трибуны нардеп Игорь Гузь в окружении своих коллег.

Депутаты фракции отметили, что поддержка руководства стран говорит о сформированной "антипутинской" коалиции, которая предельно точно знает своего врага — Российскую Федерацию.

В завершении акции нардеп от "ЕС" София Федина выступила с речью на английским языке, которая была адресована западным партнерам. В своих словах Федина поблагодарила руководство западных стран за то, что они бок о бок противостоят российской агрессии и угрозе военного вторжения, подчеркнув, что Украины всегда будет оставаться оплотом демократических ценностей.

Акция завершилась тем, что спикер парламента Руслан Стефанчук сделал замечание нардепам за использование английского языка в Верховной Раде, попросил выступать на украинском языке и сказал, что западные партнеры для себя "уже как-то переведут".

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский выступая перед Верховной Радой заявил о подписании указа об увеличении численности Вооруженных сил на 100 тысяч человек. В документе также говорится о повышении зароботной платы военнослужащим до 19,5 тыс. гривен.