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Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Спроба знайти друзів": український посол про цілі союзу України, Британії та Польщі

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потрійний союз британії України та Польщі
Фото: UK Defence Journal | Британські військові

За словами посла Вадима Пристайка, Україна реалізує стратегію створення малих альянсів на кшталт "Люблінського трикутника" з Польщею та Литвою.

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що створення союзу Україна-Великобританія-Польща — це не "НАТО на трьох", але водночас це спроба знайти друзів і партнерів у критичний момент. Про це він заявив у коментарі для ВВС News Україна.

"Але це дійсно, спроба знайти друзів, партнерів і допомогу в цей критичний момент", — заявив Пристайко.

Україні потрібно виходити з того, хто вже зараз серед країн-членів НАТО готовий допомогти країні. Як пишуть у виданні, створення такого об'єднання — це реалізація Україною стратегії створення малих альянсів на кшталт "Люблінського трикутника" (Україна-Польща-Литва) або "квадриги" (Україна-Туреччина).

Інтерес Великобританії, за словами Пристайка, полягає в тому, що після виходу з Євросоюзу вони реалізують концепцію "глобальної Британії".

"Україна в очах британців — це потужна держава на іншому кінці європейського континенту", — резюмував посол.

союз британії та україни
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Для Польщі такий союз стане доказом власної ваги на арені ЄС. На думку заступника директора ради зовнішньої політики "Українська призма" Сергія Герасимчука, Польща допомагатиме Україні в усьому, щоб убезпечити свої кордони.

"Україна їм потрібна, щоб не було великого кордону з РФ, якщо її окупують або Київ піде в обійми Росії", — вважає експерт.

За інформацією нардепа від фракції "ЄС" Олексія Гончаренка, завтра до України прибуде прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон. Разом із ним на території країни буде й польський прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Є можливість, що завтра буде оголошено про підписання декларації про новий союз.

Нагадаємо, 21 січня стало відомо, що Великобританія, Польща й Україна можуть створити потрійний союз. Також повідомлялося, що Канада перемістила своїх військових-інструкторів у західну частину України.