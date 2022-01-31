Канада перемістила український контингент своїх військових у західну частину країни

Міністерка оборони Канади Аніта Ананд не повідомила, чому таке рішення ухвалено саме зараз.

Враховуючи ймовірність повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, Канада вирішила перемістити український контингент військовослужбовців до західних кордонів. Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, повідомляє The Globe and Mail.

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Чиновниця не повідомила, чому саме зараз було ухвалено рішення вивести канадських військовослужбовців на захід від Дніпра, аргументуючи це міркуваннями безпеки. Видання зазначає, що канадське міністерство, можливо, дослухалося оцінок деяких західних військових аналітиків. Раніше ці військові експерти стверджували, що російська атака може зосередитись на захопленні території на схід від Дніпра.

Наразі в Україні перебуває близько 200 канадських військових із 1 батальйону Королівського канадського полку. Вони виконують інструкторські завдання в межах міжнародної операції UNIFIER. Ця операція є спільною місією представників збройних сил США, Великобританії, Канади, Швеції, Польщі, Литви та Данії, спрямованих на реформування українських збройних сил. Штаб-квартира операції розташована у Львівській області, але канадські інструктори несуть службу на всій території України.

Нагадаємо, 30 січня міністерка оборони Канади Аніти Ананд прибула до Києва з дводенним візитом. У день її приїзду Канада відкликала частину співробітників посольства в Україні. Сьогодні Ананд зустрінеться з міністром оборони України Олексієм Резніковим.

Раніше Фокус повідомляв про те, що Канада відправить в Україну 400 військових і передасть нелетальне обладнання, розвідувальні дані та допоможе впоратися з кібератаками. Також планується виділити майже 40 мільйонів доларів додаткової допомоги від Канади.