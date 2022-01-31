Канада переместила украинский контингент своих военных в западную часть страны

Министр обороны Канады Анита Ананд не сообщила, почему такое решение принято именно сейчас.

Учитывая вероятность полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, Канада приняла решение переместить украинский контингент военнослужащих к западным границам. Об этом сообщила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает The Globe and Mail.

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Чиновник не сообщила почему именно сейчас было принято решение вывести канадских военнослужащих на запад от Днепра, аргументируя это соображениями безопасности. Издание отмечает, что канадское министерство, возможно, прислушалось к оценками некоторых западных военных аналитиков. Ранее эти военные эксперты утверждали, что российская атака может сосредоточиться на захвате территории к востоку от Днепра.

На данный момент в Украине находится около 200 канадских военных из 1 батальона Королевского канадского полка. Они выполняют инструкторские задачи в рамках международной операции UNIFIER. Эта операция — совместная миссия представителей вооруженных сил США, Великобритании, Канады, Швеции, Польши, Литвы и Дании, направленных на реформирование украинских вооруженных сил. Штаб-квартира операции находится во Львовской области, но канадские инструкторы несут службу по всей территории Украины.

Напомним, 30 января министр обороны Канады Аниты Ананд прибыла в Киев с двухдневным визитом. В день ее приезда Канада отозвала часть сотрудников посольства в Украине. Сегодня Ананд встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Ранее Фокус сообщал о том, что Канада отправит в Украину 400 военных и передаст нелетальное оборудование, разведывательные данные и поможет справиться с кибератаками. Также планируется выделить почти $40 миллионов дополнительной помощи от Канады.