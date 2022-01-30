В день визита министра обороны Канада отозвала часть сотрудников посольства в Украине

Одновременно штат посольства будет усилен специалистами в сфере безопасности и урегулирования конфликтов.

О том что, Канада отзывает второстепенных сотрудников посольства в Киеве и их семьи из Украины стало известно из сообщения Министерства иностранных дел Канады, которое было опубликовано на сайте правительства этой страны.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

30 января на сайте правительства Канады появилось заявление Министерства иностранных дел этой страны, в котором говорится, что Канада приняла решение временно отозвать второстепенных сотрудников посольства Канады в Киеве и их семьи.

Решение об отзыве было обнародовано на фоне визита в Киев министра обороны Канады Аниты Ананд, которая должна встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает Европейская правда. Других деталей ее визита в нашу страну в Минобороны не сообщили.

[ + – ] В Украину прилетела министр обороны Канады Анита Ананд

Как говорится в заявлении канадского Министерства иностранных дел, посольство в Киеве остается открытым, и будет оказывать консульскую поддержку гражданам Канады.

"Поскольку мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, нашим главным приоритетом остается безопасность канадцев. Наши официальные лица готовы оказать консульскую помощь гражданам Канады по мере необходимости", — сказано в заявлении.

Правительство североамериканской страны намерено усилить штат сотрудников посольства Канады в Киеве специалистами в сфере безопасности и урегулировании конфликтов, а также теми, кто занимается консульской и дипломатической работой.

"Эти сотрудники посольства увеличат наш дипломатический потенциал и позволят нам продолжать оценивать и реагировать на меняющуюся ситуацию в поддержку Украины", — говорится в заявлении канадского правительства.

Напоминаем, что президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал эвакуацию иностранных дипломатов из Украины. Он назвал решение о возвращении на родину работников посольств "ошибкой".

Фокус писал о том, что Великобритания вслед за США решила эвакуировать своих дипломатов из Киева. Это происходит на фоне сообщений о готовящемся вторжении России в Украину.