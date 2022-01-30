У день візиту міністра оборони Канада відкликала частину співробітників посольства в Україні

Водночас штат посольства буде посилено фахівцями у сфері безпеки та врегулювання конфліктів.

Про те, що Канада відкликає другорядних співробітників посольства в Києві та їхні сім'ї з України, стало відомо з повідомлення Міністерства закордонних справ Канади, яке було опубліковано на сайті уряду цієї країни.

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30 січня на сайті уряду Канади з'явилася заява Міністерства закордонних справ цієї країни, в якій йдеться про те, що Канада прийняла рішення тимчасово відкликати другорядних співробітників посольства Канади в Києві та їхні сім'ї.

Рішення про відкликання було оприлюднено на тлі візиту до Києва міністра оборони Канади Аніти Ананд, яка має зустрітися з міністром оборони України Олексієм Резніковим, повідомляє Європейська правда. Інших деталей її візиту до нашої країни до Міноборони не повідомили.

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Як йдеться у заяві канадського Міністерства закордонних справ, посольство у Києві залишається відкритим, і надаватиме консульську підтримку громадянам Канади.

"Оскільки ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, нашим головним пріоритетом залишається безпека канадців. Наші офіційні особи готові надати консульську допомогу громадянам Канади за необхідності", — сказано у заяві.

Уряд північноамериканської країни має намір посилити штат співробітників посольства Канади у Києві фахівцями у сфері безпеки та врегулювання конфліктів, а також тими, хто займається консульською та дипломатичною роботою.

"Ці співробітники посольства збільшать наш дипломатичний потенціал і дозволять нам продовжувати оцінювати і реагувати на ситуацію, що змінюється, на підтримку України", — йдеться у заяві канадського уряду.

Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський розкритикував евакуацію іноземних дипломатів з України. Він назвав рішення про повернення на батьківщину працівників посольств "помилкою".

Фокус писав про те, що Великобританія слідом за США вирішила евакуювати своїх дипломатів із Києва. Це відбувається на тлі повідомлень про підготовку вторгнення Росії в Україну.