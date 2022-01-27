Канада отправит в Украину оборудование, военных и финансовую помощь — Трюдо

По словам Трюдо, канадским военным нельзя будет участвовать в военных операциях в Украине, но они смогут давать советы и консультировать украинские военные силы.

Канада отправит в Украину 400 военных и передаст нелетальное оборудование, разведывательные данные и поможет справиться с кибератаками. Также планируется выделить почти $40 миллионов дополнительной помощи от Канады. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на брифинге.

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"Я разрешил Вооруженным силам Канады в ближайшие дни направить в Украину 60 военнослужащих, которые присоединятся к около 200 женщинам и мужчинам, которые уже находятся в стране", — сказал Трюдо.

Сообщается, что канадские военные силы не смогут принимать участие в военных операциях совместно с ВСУ, но они смогут их консультировать и давать советы.

Такое решение принято в рамках расширения канадско-украинской миссии UNIFIER. Она создана в 2015 году для вклада военных сил Канады в безопасность Украины и координации с ВСУ и продолжена еще на 3 года. Сначала миссия увеличится на 60 военных, но со временем вырастет до 400.

Премьер-министр Канады также призвал Россию к диалогу для мирного урегулирования ситуации вокруг Украины.

Кроме того, Канада выделит Украине $39,5 млн дополнительно к кредиту в почти $100 млн, который она предложила на прошлой недели.

"Канада остается твердым другом Украины и продолжит тесно сотрудничать с украинским правительством и партнерами в регионе", — заявил канадский премьер.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил канадского премьера за поддержку Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Канада собирается вывезти дипломатов и их семьи из Украины. Также рекомендуют покинуть Украину второстепенным сотрудникам, но о срочной эвакуации пока речь не идет. Премьер-министр Канады заявлял, что страна должна помочь Украине в виде вооружения.

Фокус писал о том, что Канада и Великобритания усилят присутствие военно-тренировочных миссий в Украине. Об этом договаривается Украина с несколькими странами НАТО, в числе которых Канада, Великобритания и США, но о деталях пока не известно. Канадские и британские военно-тренировочные миссии в Украине продолжат свою работу и будут усилены