Канада вывезет дипломатов и их семьи из Украины

Второстепенным сотрудникам также рекомендуют покинуть страну. Однако о срочной эвакуации речь пока не идет.

Министерство международных дел Канады предупредило об эвакуации детей сотрудников украинского посольства, если им не исполнилось 18 лет. Также вывозу подлежат члены семьи, которые сопровождают дипломатов. Об этом говорится в обновленных инструкциях на сайте ведомства.

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"Безопасность канадцев, нашего персонала и их семей в наших представительствах за границей является главным приоритетом. В связи с продолжающимся наращиванием российской военной силы и дестабилизирующей деятельностью в Украине и вокруг нее мы решили временно вывезти детей сотрудников посольства Канады в возрасте до 18 лет и сопровождающих их членов семьи", — говорится в сообщении.

В то же время известно, что сотрудники посольства "продолжат внимательно следить за ситуацией".

На вопрос о том, последует ли Канада этому примеру, премьер-министр страны Джастин Трюдо ответил уклончиво: "Мы пристально следим за тем, как развиваются события в Украине… Разрабатываем планы действий. Безопасность канадских дипломатов и их семей, конечно же, это главное. Мы продолжим оказывать поддержку Украине, чтобы обеспечить безопасность и канадцев, и украинцев".

Решение о вывозе дипломатов, по словам Трюдо, будет приниматься, исходя из соображений безопасности и текущего положения, которое связано с развертыванием военного контингента РФ вблизи украинской границы.

Поставки оружия из Канады и операция UNIFIER

На вопрос о том, будет ли продолжена операция UNIFIER (военно-тренировочная миссия Вооруженных сил Канады в Украине) и будет ли Канада поставлять летальное оружие в Украину, канадский премьер ответил, что об этом будет объявлено дополнительно.

"Мы должны оказать помощь Украине и помочь в противостоянии этой агрессии… если нашим украинским союзникам нужно больше, чтобы отражать нападение, спасать жизни людей, мы должны предоставить то оборудование, которое сможем", — заявил Эрин О'Тул, лидер Консервативной партии Канады.

Напомним, что представители Канады и Великобритании планируют усилить свои военно-тренировочные миссии в Украине. Киев продолжает сотрудничество в оборонной сфере со своими союзниками.

Ранее Фокус сообщал, что МИД Германии может начать эвакуацию семей дипломатов из Украины. Сообщается, что подготовленный дипломатами план будет использован в случае "дальнейшего ухудшения ситуации".