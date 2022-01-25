Канада вивезе дипломатів та їхні сім'ї з України

Іншим співробітникам також рекомендують залишити країну. Проте про термінову евакуацію поки не йдеться.

Міністерство міжнародних справ Канади попередило про евакуацію дітей співробітників українського посольства, якщо їм не виповнилося 18 років. Також вивезенню підлягають члени сім'ї, які супроводжують дипломатів. Про це йдеться у оновлених інструкціях на сайті відомства.

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"Безпека канадців, нашого персоналу та їхніх сімей у наших представництвах за кордоном є головним пріоритетом. У зв'язку з продовженням нарощування російської військової сили та дестабілізуючою діяльністю в Україні та навколо неї ми вирішили тимчасово вивезти дітей співробітників посольства Канади у віці до 18 років та супроводжуючих їх членів сім'ї", — йдеться у повідомленні.

Водночас, відомо, що співробітники посольства "продовжать уважно стежити за ситуацією".

На питання про те, чи наслідуватиме Канада цей приклад, прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо відповів ухильно: "Ми уважно стежимо за тим, як розвиваються події в Україні... Розробляємо плани дій. Безпека канадських дипломатів та їхніх сімей, звичайно ж, це головне. Ми продовжимо надавати підтримку Україні, щоб убезпечити і канадців, і українців".

Рішення про вивезення дипломатів, за словами Трюдо, прийматиметься, виходячи з міркувань безпеки та поточного становища, яке пов'язане з розгортанням військового контингенту РФ поблизу українського кордону.

Постачання зброї з Канади та операція UNIFIER

На питання про те, чи буде продовжено операцію UNIFIER (військово-тренувальна місія Збройних сил Канади в Україні) і чи Канада постачатиме летальну зброю в Україну, канадський прем'єр відповів, що про це буде оголошено додатково.

"Ми повинні надати допомогу Україні та допомогти у протистоянні цій агресії… якщо нашим українським союзникам потрібно більше, щоб відбивати напад, рятувати життя людей, ми маємо надати те обладнання, яке зможемо", — заявив Ерін О'Тул, лідер Консервативної партії Канади.

Нагадаємо, що представники Канади та Великобританії планують посилити свої військово-тренувальні місії в Україні. Київ продовжує співпрацю у оборонній сфері зі своїми союзниками.

Раніше Фокус повідомляв, що МЗС Німеччини може розпочати евакуацію сімей дипломатів з України. Повідомляється, що підготовлений дипломатами план буде використано у разі "подальшого погіршення ситуації".