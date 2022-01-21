Канада выделит Украине помощь в размере почти $100 млн

Предусматривается, что деньги должны будут поддержать экономическую устойчивость страны и реформы управления. Деньги выделят в виде кредита, условия которого не разглашаются.

Канада предложит Украине кредит в размере 120 млн канадских долларов (95,6 долларов США, — Ред.). Эта сумма позволит правительству Украины поддержать экономическую устойчивость страны и реформы управления. Также Канада предложила предоставить грант на техническую помощь в размере 6 миллионов долларов для поддержки реализации кредита, сообщается на сайте правительства Канады.

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"Канадские и украинские официальные лица уже встречаются, чтобы обсудить возможные условия кредита и сроки его реализации",- говорится в сообщении.

Канадская сторона отмечает, что финансовая поддержка поможет укрепить экономику Украины на фоне агрессивных усилий России по дестабилизации Украины.

"Эти агрессивные действия продолжают угрожать миру и безопасности в Европе. Вместе со своими союзниками Канада призывает Россию к деэскалации и вступлению в содержательный диалог", — сообщают канадские политики.

О необходимости выделения средств ранее заявлял на пресс-конференции премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он сообщил, что ищет и другие способы поддержать Киев по мере углубления кризиса в отношениях с Россией. Кроме того, Трюдо вновь заявил о своем осуждении действий РФ по наращиванию войск у украинской границы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложенные инициативы и поприветствовал решение канадского правительства.

"Сильная Украина – залог европейской безопасности. Канада еще раз демонстрирует настоящую приверженность духу особого партнерства между нашими двумя странами", — сообщил Владимир Зеленский в Twitter.

Канада не в первый раз поддерживает Украину в свете нарастания напряженности на границе с Россией. В частности, канадские и британские военно-тренировочные миссии в Украине продолжат свою работу и будут усилены. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире ICTV.

Кроме того, 18 января Канада направила в Украину подразделения спецназа CSOR. Контингент будет разрабатывать планы эвакуации канадского дипломатического персонала в случае полномасштабного вторжения.