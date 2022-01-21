Канада виділить Україні допомогу у розмірі майже $100 млн

Передбачається, що гроші мають підтримати економічну стійкість країни та реформи управління. Гроші виділять у вигляді кредиту, умови якого не розголошуються.

Канада запропонує Україні кредит у розмірі 120 млн. канадських доларів (95,6 доларів США, — Ред.). Ця сума дозволить уряду України підтримати економічну стабільність країни та реформи управління. Також Канада запропонувала надати грант на технічну допомогу у розмірі 6 мільйонів доларів для підтримки реалізації кредиту, повідомляється на сайті уряду Канади.

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"Канадські та українські офіційні особи вже зустрічаються, щоб обговорити можливі умови кредиту та терміни його реалізації", — йдеться у повідомленні.

Канадська сторона зазначає, що фінансова підтримка допоможе зміцнити економіку України на тлі агресивних зусиль Росії щодо дестабілізації України.

"Ці агресивні дії продовжують загрожувати миру та безпеці в Європі. Разом зі своїми союзниками Канада закликає Росію до деескалації та вступу до змістовного діалогу", — повідомляють канадські політики.

Про необхідність надання коштів раніше заявляв на пресконференції прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Він повідомив, що шукає й інші способи підтримати Київ у міру поглиблення кризи у відносинах із Росією. Крім того, Трюдо знову заявив про своє засудження дій РФ щодо нарощування військ біля українського кордону.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на запропоновані ініціативи та привітав рішення канадського уряду.

"Сильна Україна — запорука європейської безпеки. Канада ще раз демонструє справжню відданість духу особливого партнерства між нашими двома країнами", — повідомив Володимир Зеленський у Twitter.

Канада не вперше підтримує Україну у світлі наростання напруженості на кордоні з Росією. Зокрема, канадські та британські військово-тренувальні місії в Україні продовжать свою роботу та будуть посилені. Про це заявила віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в ефірі ICTV.

Крім того, 18 січня Канада направила до України підрозділи спецназу CSOR. Контингент розроблятиме плани евакуації канадського дипломатичного персоналу у разі повномасштабного вторгнення.