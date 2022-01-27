Канада відправить в Україну обладнання, військових і фінансову допомогу — Трюдо

За словами Трюдо, канадським військовим не можна буде брати участь у військових операціях в Україні, але вони зможуть давати поради та консультувати українські військові сили.

Канада відправить в Україну 400 військових і передасть нелетальне обладнання, розвідувальні дані та допоможе впоратися з кібератаками. Також планується виділити майже 40 мільйонів доларів додаткової допомоги від Канади. Про це заявив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час брифінгу.

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"Я дозволив Збройним силам Канади найближчими днями спрямувати в Україну 60 військовослужбовців, які приєднаються до майже 200 жінок і чоловіків, які вже перебувають у країні", — сказав Трюдо.

Повідомляється, що канадські військові сили не зможуть брати участь у військових операціях спільно із ЗСУ, але вони зможуть їх консультувати та давати поради.

Таке рішення ухвалено в межах розширення канадсько-української місії UNIFIER. Вона створена в 2015 році для вкладу військових сил Канади в безпеку України та координації із ЗСУ та продовжена ще на 3 роки. Спочатку місія збільшиться на 60 військових, але згодом зросте до 400.

Прем'єр-міністр Канади також закликав Росію до діалогу задля мирного врегулювання ситуації довкола України.

Крім того, Канада виділить Україні $39,5 млн додатково до кредиту майже $100 млн, який вона запропонувала минулого тижня.

"Канада залишається твердим другом України і продовжить тісно співпрацювати з українським урядом і партнерами в регіоні", — заявив канадський прем'єр.

Президент Володимир Зеленський подякував канадському прем'єру за підтримку України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада має намір вивезти дипломатів та їхні сім'ї з України. Також рекомендують покинути Україну другорядним співробітникам, але про термінову евакуацію поки що не йдеться. Прем'єр-міністр Канади заявляв, що країна має допомогти Україні з озброєнням.

Фокус писав про те, що Канада та Великобританія посилять присутність військово-тренувальних місій в Україні. Про це домовляється Україна з кількома країнами НАТО, серед яких Канада, Великобританія та США, але про деталі поки що не відомо. Канадські та британські військово-тренувальні місії в Україні продовжать свою роботу та будуть посилені.