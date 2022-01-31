"Попытка найти друзей": украинский посол о целях союза Украины, Британии и Польши

По словам посла Вадима Пристайко, Украина реализует стратегию созданий малых альянсов по типу "Люблинского треугольника" с Польшей и Литвой.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что создание союза Украина-Великобритания-Польша — это не "НАТО на троих", но в то же время это попытка найти друзей и партнеров в критический момент. Об этом он заявил в комментарии для BBC News Украина.

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"Но это действительно, попытка найти друзей, партнеров и помощь в этот критический момент", — заявил Пристайко.

Украине нужно выходить из того, кто уже сейчас среди стран-членов НАТО, готов помочь стране. Как пишут в издании, создание подобного объединения — это реализация Украиной стратегии по созданию малых альянсов по типу "Люблинского треугольника" (Украина-Польша-Литва) или "квадриги" (Украина-Турция).

Интерес Великобритании, по словам Пристайко, состоит в том, что после выхода из Евросоюза они реализуют концепцию "глобальной Британии".

"Украина в глазах британцев — это мощное государство на другом конце европейского континента", — резюмировал посол.

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Для Польши такой союз станет доказательством собственного веса на арене в ЕС. По мнению замдиректора совета внешней политики "Украинская призма" Сергея Герасимчука, Польша будет помогать Украине во всем, чтобы обезопасить свои границы.

"Украина им нужна, чтобы не было большой границы с РФ, если ее оккупируют или Киев пойдет в объятия России", — считаем эксперт.

По информации нардепа от фракции "ЕС" Алексея Гончаренко, завтра в Украину прибудет премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Вместе с ним на территории страны будет и польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. Есть вероятность, что завтра будет объявлено о подписании декларации о новом союзе.

Напомним, 21 января стало известно, что Великобритания, Польша и Украина могут создать тройственный союз. Также сообщалось, что Канада переместила своих военных-инструкторов в западную часть Украины.