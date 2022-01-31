Премьер Великобритании Борис Джонсон с официальным визитом посетит Украину

Также на этой неделе запланирован приезд глав правительств Нидерландов и Польши.

Глава правительства Великобритании намерен посетить Украину в рамках урегулирования ситуации с наращиванием российского присутствия на границах нашей страны. Визит английского премьер-министра анонсировал в эфире телеканала "Интер" министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Британский политик должен прибыть в Киев на этой неделе. Кроме него, в столицу приглашены главы правительств Нидерландов и Польши. Такую дипломатическую активность Кулеба объясняет компонентом безопасности — присутствие иностранных топ-чиновников в Украине должно снизить угрозу российской агрессии.

"Мы действительно сохраняем бдительность и учитываем каждый сценарий. Но дипломатия продолжает работу, а ситуация остается в русле дипломатических переговоров. Это главный результат интенсивной дипломатии в интересах безопасности Украины и украинских граждан", — заявил министр.

Встречу высокопоставленных чиновников в Киеве Кулеба обозначил термином "сетевая дипломатия".

"Мы изначально строили эту дипломатию таким образом, чтобы центр был в Киеве. Мы называем это сетевой дипломатией. Мы знаем, что они говорят России, и что россияне говорят в ответ", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр пояснил, что благодаря "сетевой дипломатии" интенсивные дипломатические контакты партнеров с российской стороной происходят в тесной координации с Украиной, а Россия отовсюду слышит единую согласованную с нашим государством позицию.

Из-за растущей напряженности вокруг Украины Борис Джонсон отменил запланированный на февраль визит в Японию. Это был бы первый визит Джонсона в Японию с момента его вступления в должность в 2019 году.

Ранее Фокус сообщал, что Джонсон оценил угрозу вторжения РФ в Украину. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после совещания с руководителями оборонных ведомств заявил, что ситуация вокруг угрозы вторжения РФ в Украину становится "все более тревожной".