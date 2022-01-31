Прем'єр Великобританії Борис Джонсон з офіційним візитом відвідає Україну

Також цього тижня заплановано приїзд глав урядів Нідерландів і Польщі.

Глава уряду Великобританії має намір відвідати Україну в межах урегулювання ситуації з нарощуванням російської присутності на кордонах нашої країни. Візит англійського прем'єр-міністра анонсував в ефірі телеканалу "Інтер" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Британський політик має прибути до Києва цього тижня. Крім нього, до столиці запрошено глав урядів Нідерландів і Польщі. Таку дипломатичну активність Кулеба пояснює компонентом безпеки — наявність іноземних топчиновників в Україні має знизити загрозу російської агресії.

"Ми дійсно зберігаємо пильність і враховуємо кожен сценарій. Але дипломатія продовжує роботу, а ситуація залишається в руслі дипломатичних переговорів. Це головний результат інтенсивної дипломатії на користь безпеки України й українських громадян", — заявив міністр.

Зустріч високопосадовців у Києві Кулеба позначив терміном "мережева дипломатія".

"Ми спочатку будували цю дипломатію так, щоб центр був у Києві. Ми називаємо це мережевою дипломатією. Ми знаємо, що вони говорять Росії, і що росіяни говорять у відповідь", — наголосив Дмитро Кулеба.

Міністр пояснив, що завдяки "мережевій дипломатії" інтенсивні дипломатичні контакти партнерів із російською стороною відбуваються у тісній координації з Україною, а Росія звідусіль чує єдину узгоджену з нашою державою позицію.

Через напруження навколо України Борис Джонсон скасував запланований на лютий візит в Японію. Це був би перший візит Джонсона в Японію з моменту його вступу на посаду в 2019 році.

Раніше Фокус повідомляв, що Джонсон оцінив загрозу вторгнення РФ в Україну. Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон після наради з керівниками оборонних відомств заявив, що ситуація довкола загрози вторгнення РФ в Україну стає "все більш тривожною".